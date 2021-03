‘Corruptie vierde hoogtij binnen SBB’

De directeur van de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB), Stanley Betterson, zegt tegenover de krant, dat de staat maandelijks duizenden inkomsten misloopt bij de export van Surinaams rondhout.

Volgens Betterson, zijn er onlangs dertien containers met illegaal hout onderschept. Betterson zegt, dat er dagelijks diverse illegale activiteiten plaatsvinden. Hij heeft dit ook onder de aandacht van president Chan-drikapersad Santokhi gebracht. Santokhi verklaarde eerder dit jaar, ervan op de hoogte te zijn dat het land jaarlijks minstens 130 miljoen dollar aan inkomsten misloopt door illegale exporten van rondhout en het complete gerommel in deze sector. Dat er corruptie binnen de SBB heerst, steekt Betterson niet onder stoelen of banken. Volgens hem wordt er vanaf zijn aantreden eraan gewerkt om de juiste invulling aan de SBB te geven. “Corruptie vierde hoogtij binnen deze organisatie en dat is al decennia zo. De dertien containers met illegaal hout die recentelijk onderschept zijn, is slecht een druppel van de illegaliteit die binnen de sector heerst. Dagelijks worden er containers vol onderschept”, aldus Betterson. Gezien er al jaren zwaar gerommeld wordt in de houtsector, zal het volgens hem nog een poos duren voor de sector goed geordend is.

Vaak genoeg wanneer er een landing illegaal hout wordt onderschept, wordt de douane als hoofdverantwoordelijke gezien, maar volgens Betterson klopt dit niet. “Het laden van containers gebeurt onder toezicht van een douanier en een SBB-medewerker, met name een boomkenner. Deze zou in bepaalde gevallen met het blote oog kunnen zien wanneer iets niet aan de houtsoort klopt.”

Corruptie aanpakken

Betterson zegt dat hij vanaf zijn aantreden, alles eraan doet om het gerommel binnen SBB aan te pakken. ‘’Er vindt daarom een reorganisatie plaats binnen de SBB.’’ Eenieder die zich aan illegaliteit schuldig heeft gemaakt, zal volgens hem, aangepakt worden. “Al moet ik heel SBB ontslaan en opsluiten, ik zal het doen. Mensen moeten ophouden met illegaliteit. We werken eraan om de juiste invulling te geven aan de naam van de organisatie, namelijk goed bosbeheer en goed bostoezicht.”

Verzaagd hout exporteren

Er zijn reeds gesprekken gevoerd met de president inzake de houtverkoop en houtexport. Zo zijn de mogelijkheden bekeken om de export van verzaagd hout te stimuleren. Dit kan alleen niet op grote schaal geschieden, omdat een groot deel van de houtbedrijven in Suriname niet gecertifieerd is, waardoor zij niet kunnen exporteren. De staat kan meer inkomsten genereren bij de export van verzaagd hout, ook kan onderfacturering tegengegaan worden, gezien de houtsoort makkelijk te achterhalen is. “De regering en de desbetreffende ministers moeten zelf de voorstellen doen, om over te stappen naar de export van verzaagd hout. Alleen zullen exporten van de laatstgenoemde bedrijven naar Europa niet mogelijk zijn. Europa eist dat bedrijven gecertificeerd zijn en dat zijn de meeste bedrijven hier in Suriname niet. China en India zijn de overige die we zouden kunnen benaderen. Het zijn ook de grootste afnemers, maar ze willen alleen rondhout”, aldus Betterson.

door Orsilia Dinge