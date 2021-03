Minister Albert Jubithana van Transport, Communicatie en Toerisme, heeft gisteren op een persconferentie meegedeeld, dat de regering heeft besloten een doorstart te maken met de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM). Paul de Haan is hiervoor als interim CEO aangetrokken uit Nederland met een contract voor drie jaar. De minister wenste niet inhoudelijk in te gaan op het contract, maar verduidelijkte dat het niet om een wurgcontract gaat.

Rajen Pahladsing, president-commissaris van de Raad van Commissarissen (RvC) bij SLM, zei dat de Haan een contract voor drie jaar heeft, maar dat hij aan het eind van elk boekjaar kan worden bedankt als hij niet voldoet aan de key performance voorwaarden. De nieuwe CEO moet onder andere het verlies en de winst van SLM minimaal terugbrengen naar een break even point. Hij moet met nieuwe bestemmingen komen en het personeelsbestand efficiënt maken.

“Op bepaalde afdelingen werken te veel menen. We moeten kijken naar mogelijkheden om ze op andere afdelingen te plaatsen”, zei Pahladsing. SLM is overgenomen met een schuld van USD 88 miljoen. Volgens Pahladsing, was de schuld op 31 december 2020 gesteld op 102 miljoen USD, maar die zal nu hoger liggen, omdat er niet gevlogen wordt. Pahladsing deelde mee dat bij het aantreden van de RvC, het verlies van het boekjaar 1 april 2019- 31 maart 2020 van de SLM, USD 25 miljoen was. Pahladsing gaf aan dat een doorstart inhoudt, dat het bedrijf failliet gaat en opnieuw begint. “We willen dat niet, maar het gaat tijdje duren om te herstellen. Er is maar één vliegtuig. De andere is voor onderhoud in Miami.”

Volgens de minister is er eerst in Suriname gekeken voor kandidaten, maar die zijn niet door de selectie gekomen. Vanuit de RvC bij SLM en met ondersteuning van de diaspora, is een kandidaat aangedragen. De regering heeft in december kennisgemaakt met de Haan, waarna hij vanaf dat moment met een team bezig is te werken aan een herstelplan voor SLM. De contouren van het plan moeten eind van deze week af zijn. De luchtvaartsector over de hele wereld is heel hard getroffen door de pandemie, maar daarnaast speelden financiële en operationele uitdagingen een rol bij SLM. Jubithana gaf aan, dat het besluit om een doorstart te maken met SLM niet gebaseerd op het sentiment, maar dat een bedrijf in crisis de nodige offers moet brengen. Niet alleen vanuit de aandeelhouders, maar ook vanuit de verschillende actoren binnen SLM. “We zijn flink onder de loep genomen. Er zijn kritische opmerkingen gemaakt richting de beleidsmakers, maar de keuze is gemaakt. Degenen die riepen om SLM te redden, kies dan ook voor SLM als je dat zo graag wilt. Laten we het geloof dat de regering heeft in het voortbestaan van het bedrijf met zijn allen dragen. Het is niet gemakkelijk, maar tegelijkertijd roep ik ook de medewerkers op.

We gaan met zijn allen offers moeten brengen om dit bedrijf weer gezond te maken. Het is een weg die we samen gaan moeten bewandelen”, stelde Jubithana. De minister deelde mee dat met de Verenigde Arabische Emiraten er een Memorandum of Understanding (MoU) getekend is en dat er nu gekeken wordt naar de zuid-zuidverbinding en andere nieuwe routes om Suriname te ontsluiten. ‘’We kunnen niet blijven hangen in de slachtofferrol. Er zijn investeringen die naar Suriname komen. We kunnen niet blijven wachten, maar moeten een gecalculeerd risico nemen, want er liggen ook kansen voor Suriname”, zei Jubithana.

door Priscilla Kia