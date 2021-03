De stagnatie in de aanvoer van granen, wordt toegeschreven aan ongunstige weeromstandigheden in Europa. “Op grond hiervan zijn wij afhankelijk van lokaal geproduceerd meel, met als gevolg dat het rijzingproces bij bepaalde broden niet voldoet. De broden worden hierdoor kleiner, maar hebben nog steeds hetzelfde gewicht”, zei de directeur van Fernandes Bakkerij, Kurt van Essen, tegenover een lokaal medium. Volgens de directeur berust het niet op waarheid dat er helemaal geen brood aangeleverd wordt.

Echter bevestigt hij wel dat de productie veel lager is dan normaal, met als gevolg dat de winkeliers al heel snel door hun voorraad heen zijn.

Van Essen gaf aan dat het streven is om de productie voor maandag weer volledig op gang te krijgen, echter is de bakkerij afhankelijk van de levering van meel. Van Essen doet een beroep op de gemeenschap geduld te betrachten, omdat het gaat om een overmachtsituatie.

Chinese bakkerijen

Voor de Chinese bakkerijen komt de verlaagde productie van Fernandes zeer voordelig uit, want zij zijn hierdoor al heel vroeg door hun voorraad heen zijn.

“De mensen staan in lange rijen om ons brood te kopen, omdat ze weten dat het vers is. Ook is het goedkoper, dus dubbel voordeel in zo een precaire tijd”, zegt een bakker tegenover de krant.

Hij geeft aan zich er bewust van te zijn dat Fernandes hun grootste concurrent is. Echter tracht hij er alles aan te doen om de kwaliteit van zijn product zo hoog mogelijk te houden.

“De meeste mensen klagen dat Chinese puntjes de volgende dag hard zijn, maar dat is bij ons niet het geval. Als Fernandes fouten blijft maken, gaan wij proberen daaruit ons voordeel te trekken. Zo werkt concurrentie nou eenmaal”, aldus de bakker.