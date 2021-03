Karen Lewis-Bell, vertegenwoordiger van de Pan American Health Organization (PAHO) in Suriname, zei op maandag 8 maart bij de start van de COVID-19-informatievaccinatiecampagne, dat er sterk bewijs is voor het succes van vaccins om levens te redden. Volgens Lewis-Bell, worden vaccins al langer dan 100 jaar gebruikt en is bewezen, dat ze levens redden. Zij noemde ziektes zoals pokken, polio en mazelen die dankzij grootschalige vaccinatie, bijna niet meer voorkomen en waaraan mensen niet meer hoeven te sterven. In de afgelopen 15 tot 20 jaar is het aantal poliogevallen gedaald met 99 procent, het sterftecijfer als gevolg van mazelen is verlaagd met meer dan 80 procent. “Wanneer heeft één van jullie voor het laatst gehoord dat mensen in Suriname dood gaan aan tetanus? Vaccins redden levens en het covid-vaccin zal hetzelfde doen”, stelde Lewis-Bell.

Zij gaf aan dat het Verenigd Koninkrijk (VK) in september is begonnen met het vaccineren en gelijktijdig met het VK, ook andere landen. “Het aantal nieuwe gevallen en doden is gedaald over de laatste twee maanden en de vaccins hebben een bijdrage daarin geleverd. Vaccins zijn nu een belangrijk wapen om te vechten tegen COVID-19.” Lewis-Bell zei dat COVID-19 een serieuze ziekte is die in één jaar 160 miljoen mensen heeft geïnfecteerd en 2.5 miljoen levens heeft geëist. De verwachtingen zijn dat dit zal voortduren met de nieuwe varianten van het virus, die de verspreiding van het virus kunnen verhogen. “We moeten vooruitlopen op het virus door zoveel mensen als mogelijk zo snel mogelijk te vaccineren. Dit zal ervoor zorgen dat minder mensen sterven, vooral ouderen en mensen met onderliggende ziektes.”

Op sociale media verschijnen diverse berichten waarin personen hun bezorgdheid over de veiligheid van het vaccin uiten, met als gevolg dat veel mensen twijfelen aan de betrouwbaarheid van het vaccin. “Het is daarom nodig dat feitelijke informatie gegeven wordt om de zorg weg te nemen.

Gevaccineerd worden betekent niet dat mensen onmiddellijk terug kunnen gaan naar hun normale leven. De preventieve maatregelen zoals mondkapje op, handen wassen en afstand houden, moeten nog in acht genomen worden. De media heeft een grote verantwoordelijkheid om bewustwording te helpen brengen over het vaccin en de vaccinatiecampagne. We moeten sa-men ervoor zorgen dat meer mensen en vooral mensen met een hoog risico, gevaccineerd worden”, aldus Lewis-Bell. Maho-gany Neede, vertegenwoordiger van Unicef, haalde aan dat de Surinaamse regering vanaf het eerste geval is begonnen met preventieve maatregelen en dat het vaccin vandaag een nieuw middel is om de pandemie aan te vechten. Unicef is vanwege haar expertise, gevraagd om de vaccinatiecampagne in Suriname te ondersteunen. De organisatie moet ervoor zorgdragen, dat de vaccins verspreid worden en toegankelijk zijn voor iedereen.

Daarnaast moet Unicef de overheid ondersteunen in het mogelijk maken dat vaccins binnen gezondheidsdiensten in Suriname toegediend kunnen worden en dat gedegen informatie over de vaccins de samenleving bereikt, om zo het vertrouwen in het vaccin op te bouwen. Vooral de media is volgens Neede een belangrijke partner om de juiste informatie over te brengen. Maar ook communicatieprofessionals en sociale media influencers spelen een belangrijke rol.

door Priscilla Kia