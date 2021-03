Het grootste Franse oliebedrijf Total heeft bevestigd, dat er plannen zijn om al in 2025 te beginnen met de ontwikkeling van olievelden in Block 58 van Suriname, ongeveer vijf jaar nadat de eerste grote ontdekking werd gedaan in Maka Central-1, een weerspiegeling van de snelle ontwikkeling in het naburige Guyana door ExxonMobil. Directeur van Total in Suriname Ricardo Darré, heeft dit onlangs bevestigd, tijdens een forum waarin presentaties werden gehouden over de mogelijkheden voor lokale bedrijven om diensten te verlenen aan de offshore petroleumactiviteiten. Meer dan zeshonderd geïnteresseerden namen deel aan het door Staatsolie georganiseerde forum. In totaal hebben vertegenwoordigers meer dan twee uur besteed aan het bespreken van wat er van potentiële dienstverleners wordt verwacht en aan de eisen en kwalificaties waaraan ze moeten voldoen.

Volgens een artikel in de Ware Tijd, zal in de tweede helft van deze maand een tweede boorschip naar Suriname komen om proefboringen uit te voeren in Blok 58. “Als alles volgens plan verloopt, zal Total lang in Suriname zijn’’, aldus Darré. De eerste taxatieput in Sapakara-West, de tweede ontdekking in Blok 58, wordt geboord en een tweede zal halverwege de maand van start gaan. De komende tijd volgen nog meer onderzoeksactiviteiten, waaronder technische analyses en geofysische metingen van de zeebodem. Hiervoor worden gespecialiseerde onderzeeërs en ander hightech materieel ingezet. Ook zullen geotechnische werkzaamheden worden uitgevoerd, waarbij op een diepte van vijftig meter van de zeebodem zal worden geboord, om te bepalen welke productiebooreilanden nodig zijn.

In de productiefase zal gekozen worden voor een Floating Production, Storage and Offloading (FPSO) schip. Begin 2022 zal de definitieve beslissing genomen worden over de productie-investeringen en welk type FPSO gebruikt gaat worden voor de productie. “Zodra we de beslissing hebben genomen over de FPSO, zullen we beginnen met de bouw, pijpleidingen, putten en veldinstallatie met als doel de eerste olie te produceren tegen het einde van 2025”, zei Darré.

Waarnemend Staatsolie-directeur Annand Jagesar drong aan, dat potentiële dienstverleners en leveranciers niet moeten wachten op contracten en toekenningen voordat ze zich gereedmaken. ‘’Ondernemen is berekende risico’s nemen. Als ze wachten op een contract, voordat er actie wordt ondernomen, zullen ze zeker te laat zijn. De winnaars zijn de bedrijven die nu in actie komen en niet wachten tot dingen op een gouden schaal aan hen worden gepresenteerd”, aldus de CEO van Staatsolie.

Jagesar vertelde geïnteresseerden dat Total op zoek is naar hoogwaardige dienstverleners. Hij riep de deelnemers op om nu te investeren in het upgraden van hun bedrijf, om de kansen op het binnenhalen van contracten uit de offshore-activiteiten te vergroten. Bedrijven kunnen dit zelfstandig doen, in samenwerking met lokale bedrijven of in samenwerking met bekende internationale bedrijven die al diensten verlenen aan grote oliemaatschappijen. “Samenwerking is een internationale best practice. Hoe oneerlijk het ook klinkt, als een van de partijen denkt dat ze bereid zijn uit elkaar te gaan, kunnen ze die beslissing nemen. Hoe onafhankelijker je probeert te kwalificeren, te groeien en mee te dingen naar opdrachten binnen, hoe makkelijker je het werk voor Staatsolie en de overheid maakt ”, zei hij.

De directeur van Staatsolie voerde verder aan dat Total dit jaar slechts 10 miljoen dollar in Suriname wil uitgeven. Staatsolie is nu in gesprek met het Franse bedrijf voor een contract van USD 30 miljoen voor de levering van diesel. Bij het promoten van Staatsolie wees Jagesar op de expertise op verschillende gebieden die het bedrijf de afgelopen 40 jaar heeft opgebouwd. “De vaardigheden en het trackrecord zijn onbetwistbaar”, zei hij. Met name lokale bedrijven hebben volgens Jagesar een sterke positie omdat ze het hoogste percentage lokale content kunnen aanbieden.

Volgens de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, David Abiamofo, kijkt het kabinet uit naar een nauwere relatie met de offshore contractors op het gebied van capaciteitsontwikkeling en institutionele versterking die past bij hun inzet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het Department of Natural Resources pleit voor de ontwikkeling van de olie- en gassector, door te investeren in de ontwikkeling van menselijk kapitaal in alle sociale lagen.

