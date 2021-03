Er is nog steeds geen bevestigde datum, waarop Brazilië AstraZeneca-vaccins door tussenkomst van Covaxin, de wereldalliantie die door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is opgericht om de distributie van vaccins-dosis naar ontwikkelingslanden, zeker te stellen en leveren. In een brief aan de Braziliaanse regering legde Covaxin de vorige week uit, dat het land in maart 2,99 miljoen doses zou krijgen, naast nog eens 6,1 miljoen in april en mei. Ze zouden allemaal van AstraZeneca afkomstig zijn en uit de brief is gebleken, dat Brazilië op een lijst stond met de eerste negen landen op het Amerikaanse continent dat het vaccin zou ontvangen. Helaas is dit volgens de Braziliaanse media, nog niet geschied.

De verzenders wachten nog steeds op het sein, voordat ze kunnen worden verstuurd en op een datum. Er zijn al kooporders geplaatst door Brazilië en volgens Covaxin, kunnen de leveringen de komende dagen plaatsvinden. Een van de problemen die zich voordoet, betreft een moeilijkheid in de logistieke planning van het bedrijf in Brazilië, dat geen ervaring heeft met wereldwijde vaccinatiecampagnes, maar ook betrekkende hebbende op bureaucratische processen.

Andere belanghebbenden zijn echter voorzichtiger en wijzen erop, dat er op dit moment nog steeds geen exacte datum is om te kunnen vaststellen wanneer de doses het land zouden bereiken.

De Braziliaanse regering garandeert, dat zij aan alle eisen van Covax heeft voldaan. “Het ministerie van volksgezondheid meldt dat aan alle vereisten voor de levering van vaccins tegen COVID-19 aan het Covax Facility-consortium zijn voldaan”, aldus de Braziliaanse-minister van volksgezondheid Eduardo Pazzuelo.

De eerste bezending zal naar verwachting in Brazilië aankomen via het Rotating Fund van de Pan American Health Organization (PAHO) en is gelijk aan de AstraZeneca / Oxford-immunisator, en wel vervaardigd in Zuid-Korea. Het Braziliaanse-ministerie van Volksgezondheid heeft 42,5 miljoen doses besteld via de Covax Facility.

Tot nog toe hebben 19 landen over de hele wereld, ongeveer 12 miljoen AstraZeneca-vaccins ontvangen. In het weekend ontvingen tien andere landen het vaccin ook, en volgens WHO-directeur-generaal Tedros Ghebreyesus zullen tegen het einde van deze week in totaal 50 landen, AstraZeneca-vaccins krijgen. De woordvoerders van Covax verelden, dat bij de doses die via deze eerste toewijzingsronde aan de deelnemers zullen worden geleverd, verschillende cruciale onderdelen van toepassing moeten zijn. Dit houdt in; bevestiging van nationale regelgevende toelatingscriteria, met betrekking tot geleverde vaccins, schadeloosstellingsovereenkomsten (voor alle deelnemers aan de respectieve fabrikanten), nationale vaccinatieplannen voor deelnemers, evenals andere logistieke factoren, zoals export en importvergunningen.