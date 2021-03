Ongeveer 1 op de 5 werkers (21%), is van mening dat seksueel molest vaak tot erg vaak voorkomt op de huidige werkplek. Plegers zijn vooral meerderen en collega’s. Bijna de helft van de vrouwen (47%), geeft aan, dat het om een meerdere gaat als pleger, aldus het onderzoeksrapport van de Stichting Ilse Henar-Hewitt Juridische Bijstand voor Vrouwen.

De redactie heeft van verschillende vrouwen die het slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik vernomen, dat de pleger een hoge functionaris is binnen hun werkplek. Uit betrouwbare bron vernemen wij, dat binnen een lokale financiële instelling, een hoge functionaris vrouwen aanrandt wanneer zij op zijn kantoor komen. Het gedrag van de functionaris is De Raad van Commissarissen (RvC) van deze instelling, ter ore gekomen en deze heeft de functionaris een waarschuwing gegeven. De man bekleedt nog steeds dezelfde functie en zal volgens de medewerkers, niet zonder slag of stoot worden vervangen. De vrouwen die dit meegemaakt hebben, zeggen dat zij zich niet veilig voelen en daarom niet alleen met hem willen zijn. Uit vrees voor rancune, willen zij geen officiële klacht tegen de functionaris indienen bij het bedrijf of aangifte bij de politie doen.

Maggie Schmeitz, directeur Stichting Ultimate Purpose, tevens mensenrechtenactivist, zegt tegenover de krant, dat het een groot probleem is dat seksueel molest nog steeds heel veel voorkomt. Al langer dan vijf jaar ligt er een conceptwet klaar bij De Nationale Assemblee (DNA), die seksueel molest op de werkvloer moet voorkomen en bestrijden. “Ondanks dat deze wet jaren geleden is opgesteld, is die nog steeds niet aangenomen door DNA.

Het is zo erg, dat we al zo lang wachten op die wet, want met die wetgeving kan je tenminste daders aanklagen en bestaat de optie dat zij worden vervolgd. Je moet je voorstellen, dat we in 2011 hebben gerapporteerd aan de mensenrechtencommissie dat de draft van de conceptwet Sexual harrasment, er ligt. In 2016 hebben we weer gerapporteerd dat die draft nog steeds ligt bij DNA. We zijn nu in 2021 en we hebben vorig jaar een schrijven ontvangen van DNA of we commentaar willen leveren op deze draft”, aldus Schmeitz.

Het duurt volgens Schmeitz, allemaal veel te lang. Zij vraagt zich af, hoe serieus men dit vraagstuk neemt, als er zoveel tijd overheen gaat voordat de conceptwet behandeld wordt. “De wet is wel goed in elkaar gezet, want er is aandacht besteed aan het specificeren van de omschrijving ‘werkplek’, en er staan hele sterke punten in die wet, waardoor het hoog tijd wordt om die aan te nemen.’’ Vanwege de economische situatie in combinatie met de coronapandemie, is het risico volgens Schmeitz groter, dat seksueel molest op de werkvloer ernstiger vormen aanneemt. “Men kan het zich niet permitteren om zijn baan te verliezen, dus accepteert men meer dan men normaal zou doen”, zegt Schmeitz.

(Bron: www.ilsehenar-vrouwenrechten.sr)