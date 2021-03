BIRD OF THE GREEN PARADISE IS GONE

De Boeing B777-200ER van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM), ‘Bird of the Green Paradise’, die al enige tijd aan de grond op Schiphol stond voor een technisch onderhoud, is de afgelopen week overgevlogen naar een vliegtuigenkerkhof in Victorville in de staat Californië. Daar wordt het toestel voorlopig geparkeerd. Volgens een persbericht van de SLM, heeft het technisch onderhoud uitgewezen, dat in het ergste geval, er rekening moest worden gehouden met een grote kostenpost voor reparatie en zelfs eventueel de vervanging van één van de motoren. Dit heeft ertoe geleid dat Surinam Airways het besluit nam, het traject tot vroegtijdige teruggave van het vliegtuig in te zetten, als met Boeing overeenstemming zou worden bereikt. Keerpunt hates to say it, but we told you so! Vanaf het eerste moment dat er gesproken werd over de vervanging van de Airbus A340 voor een Boeing, hebben wij alsook lokale deskundigen en Airbus, aan de bel getrokken over dit foute besluit. Helaas had niemand met invloed bij de SLM, oor hiernaar en werd alle kritiek niet gewaardeerd noch gezien als een goed onderbouwde bijdrage voor het verder gezond maken van onze nationale carrier. Dit is weer een voorbeeld van hoe de politiek de SLM kapot heeft gemaakt, want de ex-regering onder leiding van Desi Bouterse, had vanwege persoonlijke belangen, haar zinnen gezet op de lease van een Amerikaanse Boeing en het maakte toentertijd niet uit, wat de meerkosten zouden zijn. Nu zit de SLM letterlijk met een kat in de zak. De deal was ronduit slecht, want het vliegtuig was gewoonweg ongeschikt en wij hebben als natie niets ermee verdiend, alleen maar uitgaven gehad, omdat ook al het SLM-personeel omgeschoold diende te worden om aan boord te kunnen functioneren. Voor de komende 2 tot 3 maanden zal de Mid-Atlantische route worden onderhouden door Air Belgium of een eventuele andere carrier. De samenwerking met een andere vliegmaatschappij zal de SLM ook aardig wat kosten en dat zal gezien de staat waarin Surinam Airways nu verkeert, geen positief bedrijfsresultaat opleveren. Had men maar geluisterd naar deskundigen en de vertegenwoordigers van Airbus, dan zat SLM nu niet met het zoveelste probleem.