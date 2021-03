Rijstsector verkeert in grote problemen

De rijstmagnaat Leakat Mahawathkhan, vroeg gisteren in het radioprogramma ABC Aktueel, de aandacht van de regering voor de rijstsector. Volgens Mahawathkhan, maakt de sector een zeer zware periode door, met als gevolg dat de sector niet in staat is concurrerend te produceren en te exporteren. De regering doet volgens Mahawathkhan, niet voldoende om de problemen binnen de sector op te lossen. ‘’Indien de problemen binnen de sector niet spoedig aangepakt worden, sluit ik niet uit dat de productie flink zal afnemen. “Als de overheid ondersteunend was naar de rijstsector, dan zou de prijs voor consumptierijst wel kunnen dalen”, zegt hij. “De sector zit met machinale problemen, met name tractoren, combines en dergelijke. Deze landbouwmachines worden geïmporteerd, maar je krijgt geen vrijstelling. Je moet invoerrechten hiervoor betalen, terwijl het in het buurland Guyana is vrijgesteld. Rijstboeren zitten met de handen in het haar, omdat zij vanwege de koersontwikkelingen niet uitkomen. De regering moet de agrarische sector stimuleren, de voedselvoorziening van het land moet veilig gesteld worden”, aldus Mahawathkhan. Verder sluit Mahawathkhan niet uit, dat Suriname heel binnenkort van een rijst-exporterend naar een rijst-importerend land gaat.

“Dan zullen we poppen aan het dansen krijgen, want dan heb geen vreemde valuta en is alles duur.” Mahawathkhan zegt, dat het recente bezoek dat president Santokhi aan Nickerie bracht, de situatie juist heeft verergerd. “Vóór het bezoek was de prijs per baal natte padie SRD 330 en nu is het naar SRD 260 gedaald. Zijn bezoek was net een galg om de hals van de Nickerianen”, zegt Mahawathkhan. Hoewel de prijs voor consumptierijst door tussenkomst van de Santokhi is verlaagd, zegt Mahawathkhan het niet eens te zijn daarmee. Volgens hem betalen de boeren nu het gelag, wanneer zij de onderdelen moeten aanschaffen tegen de zwarte marktkoers. “De imputs, nodige tools, zijn meestal niet te vinden en als die er wel zijn, dan is die te duur”, aldus Mahawathkhan.