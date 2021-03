Onlangs heeft Suriname 50 duizend AstraZeneca-vaccins uit India ontvangen. Minister Amar Ramadhin stelde afgelopen woensdag in het radioprogramma ABC Aktueel, dat met de eerste bezending van 50 duizend vaccins, 25 duizend personen gevaccineerd kunnen worden tegen het COVID-19-virus. Ramadhin: “De houdbaarheid van de vaccins speelt ook een rol, en de gemiddelde houdbaarheid van deze vaccins bedraagt maximaal vijf tot zes maanden.” Ramadhin verklaarde dat van de 1000 doses, er al 500 in een week toegediend zijn. “Dat is weinig, rekening houdende met de aantallen die wij nu ter beschikking hebben. Wij zullen in Suriname voorlopig alleen AstraZeneca-vaccins nemen en toedienen”, aldus Ramadhin.

Hij zei, dat mensen vanaf nu en in de komende zes maanden, de mogelijkheid hebben zich te laten vaccineren. Vanwege de houdbaarheidsdatum, zal het vaccineren volgens Ramadhin, zo snel mogelijk moeten gebeuren. Ramadhin: “Men zal wel eerst opgeroepen worden als men aan de beurt is.” Vervolgens zei Ramadhin, dat men na de eerste inenting, na tien weken het tweede spuitje zal krijgen.

Ramadhin: “Wij hebben met de COVAX facility een commitment, waarbij er ook een aanbetaling gedaan is.

In maart of april zal de eerste tranche van de 80.000 gealloceerde Astra-Zeneca in ons land arriveren.” Volgens Ramadhin, zal het ongeveer gaan om 15 tot 20.000 vaccins. Vervolgens zullen wij volgens Ramadhin, in het tweede kwartaal nog 40.000 doses ontvangen en daarna nog 20.000 doses. Ook zei hij, dat wij nog recht hebben op 79.200 doses, die de regering via COVAX kan bemachtigen.

Ramadhin vertelde, dat er in september 2020 een aanbetaling werd gedaan bij de COVAX facility, waarbij 750.000 US dollar, reeds betaald is. “Voor dit moment wordt er nog een aanbetaling gedaan voor de volgende tranche. Terwijl deze 79.200 doses eraan komen, heeft COVAX voor fase twee, Suriname ook al gealloceerd, voor nog een 155.000 doses aan Astra-Zeneca-vaccins”, aldus Ramadhin.

In de afgelopen 24 uur werden 6 personen positief getest op het COVID-19 coronavirus. Er werden 133 swabtesten afgenomen. Er zijn 2 mensen overleden aan het coronavirus. 11 personen werden genezen verklaard. In de ziekenhuizen liggen momenteel 3 personen, in de ICU 7. In isolatie verkeren 33 mensen die besmet zijn met het COVID-19 virus. In totaal zijn 175 personen gestorven in Suriname aan deze besmettelijke ziekte.