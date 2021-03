De opiniepeiler en politicoloog Derek Ramsamooj die vorig jaar werd aangehouden en in verzekering gesteld door het Openbaar Ministerie, heeft volgens ex-president Desiré Bouterse, in opdracht van de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) gewerkt. Bouterse werd afgelopen week ruim drie uur lang gehoord als getuige in de strafzaak van de opiniepeiler en werd geconfronteerd met diverse verklaringen, waarbij Ramsamooj in opdracht van Bouterse opiniepeilingen zou hebben opgesteld. Volgens Bouterse, heeft hij als president geen opdracht gegeven om een country risk analyse te maken. Het rapport werd volgens verklaring van Bouterse, voor de SPSB gemaakt. Maar volgens eerdere verklaringen van Maureen Nibte, advocaat van de opiniepeiler, is Ramsamooj inderdaad betaald door de Surinaamse Postspaarbank (SPSB), maar heeft hij werkzaamheden verricht voor Bouterse persoonlijk. Ramsamooj heeft een aantal rapporten gemaakt en onderzoeken verricht voor de ex-president. Alle resultaten heeft Ramsamooj op verzoek van de ex-president gemaakt en ook weer aangeboden. Keerpunt vindt de verklaring van Bouterse typisch, want het is wederom het ‘a no mi’ verhaal, dat wij gewend zijn te horen vanaf de jaren ‘80. Een cliché zou het dus niet zijn, als de gewezen president een andere verklaring zou hebben afgelegd in het kader van deze kwestie. Naar verluidt, weet eenieder die Ramsamooj kent, dat hij opiniepeilingen zou hebben opgesteld voor de NDP en voor zijn verdiensten is betaald door de SPSB. Volgens advocaten is het wel zo, dat indien Bouterse de opdracht zou hebben gegeven, er een missive moest zijn.

Advocaat Nibte verklaarde ook tegenover de media, dat de toenmalige president aan Ramsamooj had gezegd, dat hij moest gaan ontvangen bij de SPSB. De Trinidadiaan heeft toen al zijn declaraties en invoices ingediend bij de SPSB, zoals hem was voorgehouden. “Zelfs toen hij zijn declaraties digitaal inleverde, werd een aantal mensen meegenomen in de Cc. De man moest soms weken wachten op zijn geld”, aldus Nibte. Keerpunt is van mening, dat de opiniepeiler zijn werk deed en daarna gewoon zijn betaling kreeg via de SPSB voor verdiensten die hij normaal ook verrichtte in andere landen. Deze man is zeer bekend in het Caribisch gebied en het zal ons niet verbazen, dat hij nu voor de haaien wordt gegooid door de NDP, omdat zijn bijdrage nu niet meer van relevant is. Ramsamooj werd in het kader van het politioneel onderzoek dat wordt verricht inzake de fraudeaffaire bij de SPSB, aangehouden door het Openbaar Ministerie. Hij wordt volgens het onderzoek van de politie, verdacht van deelneming aan een criminele organisatie, valsheid in geschrifte, fraude en heeft gehandeld in strijd met de Anti-corruptiewet. Ramsamooj is de tweede persoon die is aangehouden in het kader van dit onderzoek. Als eerste werd de directeur van de Surinaamse Postspaarbank (SPSB), Ginmardo Kromosoeto, in verzekering gesteld. Naar verluidt is ook gebleken, dat Ramsamooj consultant was voor de NDP en hij was het brein achter de opiniepeilingen van de afgelopen tien jaar. Wij hebben voorts vernomen dat Ramsamooj in het jaar 2017, bijna USD 100.000 in rekening heeft gebracht aan de SPSB voor de kosten van surveys en applicaties ten behoeve van de toenmalige regering. Vervolgens bracht hij in 2018 ongeveer euro 300.000 kosten in rekening voor de voorbereiding van een conferentie in het kader van ‘Deforestation’.