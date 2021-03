De Stichting Taalverdediging maakt zich zorgen over het publiceren van onjuiste kaarten van de Republiek Suriname door de Nederlandse overheid. Op deze kaarten is de zogenaamde Tigri-driehoek, een gebied van ruim 15 duizend vierkante kilometer, ingetekend als onderdeel van de Republiek Guyana. Dit laat de stichting weten in een schrijven aan de heer R. van der Meijb van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag, Nederland. Volgens de stichting, is dit onterecht omdat de grens tussen de beide landen aan de westkant ligt van de rivieren de Corantijn en de Boven-Corantijn. Deze grens is al in de achttiende eeuw door de Staten-Generaal van de Verenigde Provinciën vastgelegd als grens tussen de koloniën Suriname en Berbice, die toen beide onder Nederlands bestuur stonden. Bij de overdracht van de koloniën Berbice, Demerary en Essequebo aan het Verenigd Koninkrijk in 1814/1815, is die grensligging nog eens in het overdrachtsverdrag bevestigd.

Verder verduidelijkt de stichting, dat op de onafhankelijkheidsdag van de Republiek Suriname (25 november 1975), deze grensligging door de toenmalige Nederlandse minister-president, drs. Joop M. den Uyl, per brief aan de nieuwe Surinaamse regering is bevestigd. Daarna is het Koninkrijk der Nederlanden er niet meer op teruggekomen. Dat betekent dat het officiële Nederlandse standpunt nog steeds overeenkomt met dat uit de genoemde brief d.d. 25 november 1975.

“U deelde mij mee dat het afbeelden van deze foute kaarten door de Nederlandse overheid niet betekent dat de Nederlandse regering de afbeeldingen als juist beschouwt. Er was voor deze kaarten gekozen omdat die door de Verenigde Naties werden uitgegeven. Het lijkt mij toch normaal dat de Nederlandse regering handelt naar eigen inzicht en zich niet laat leiden door foute inzichten van de Verenigde Naties. De Nederlandse regering is per slot van rekening geen uitvoeringsorgaan van de VN, maar de regering van een soevereine staat. Elk lid van de VN kan aan de organisatie van de VN voorstellen op de door haar gemaakte fouten terug te komen”, aldus Jan Heitmeier, redacteur Nieuwsbrief Taalverdediging. Daarom zou de Stichting Taalverdediging graag willen weten of de Nederlandse regering dit reeds gedaan heeft en zo niet, of zij van plan is dat binnenkort te doen en daarop vooruitlopend, de huidige foute kaarten van de republieken Guyana en Suriname te vervangen door kaarten met de juridisch juiste grenzen van beide landen.

De Surinaamse regering heeft Nederland vorige week ook gevraagd om opheldering te brengen in de kwestie, waarbij de ex-kolonisator recentelijk een verkeerde landkaart van Suriname heeft gebruikt. Bij het reisadvies dat door de Nederlandse regering is uitgevaardigd voor reizigers richting Suriname is een kaart gebruikt die de landsgrenzen niet juist weergeeft.

“Wij vonden het nodig en belangrijk dat wij een duidelijk signaal geven richting Nederland dat onze landsgrenzen er anders uitzien. Wij hebben daarvoor ambassadeur Henk van der Zwan ontboden om protest aan te tekenen tegen het gebruik van die kaart. Ook is er om opheldering gevraagd in deze kwestie”, zegt minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS). Ramdin verwees ook naar de brief die bij de onafhankelijkheid van Suriname is geschreven door de toenmalige premier Joop den Uyl, waarin hij beschreven heeft hoe de grenzen van Suriname lopen. “Als je daarnaar kijkt, dan zijn het andere grenzen dan die op de kaart die recentelijk door Nederland is gebruikt.” De Surinaamse regering is van mening dat Nederland zich moet houden aan de toen vastgestelde grenzen en dat het land consequent moet zijn in het gebruiken van de juiste kaart. “Het is ook belangrijk voor ons dat wij internationaal erop toezien dat de landsgrenzen van Suriname zoals wij die zien, gerespecteerd worden. Dat is duidelijk gemaakt aan de ambassadeur en hij gaat dat overbrengen.” “Het maakt niet uit hoe anderen daarover denken. Bij ons gaat het erom dat dit onze landsgrenzen zijn”. De minister zegt dat de coördinaten reeds zijn vastgelegd. Deze zullen samen met de kaart worden aangeboden aan de Verenigde Naties en de Organisatie van Amerikaanse Staten. Dit zodat het formeel geregistreerd is.’’

“Het is niet dat zij zullen zeggen, dat dit de landsgrenzen zijn. Dat mogen ze niet en willen ze ook niet, maar het moet wel aangeboden zijn aan hen. Dit is een van de momenten, waarbij je ondanks vriendschappelijke betrekkingen, toch principes op na moet houden en moet opkomen voor je soevereiniteit”, aldus de minister.