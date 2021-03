Volgens gegevens van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) die vandaag zijn gepubliceerd, is Brazilië het nieuwe epicentrum binnen de COVID-19-pandemie. Eerder werden de Verenigde Staten (VS) vastgelegd als het epicentrum van de uitbraak. Volgens de WHO werden in één dag 71.700 nieuwe besmettingsgevallen geregistreerd in Brazilië, terwijl er 65.000 in het afgelopen etmaal in de VS, werden geregistreerd. Dit is de tweede opeenvolgende dag dat Brazilië bovenin staat, met het hoogste aantal besmettingsgevallen op één dag, in vergelijking met andere landen.

De informatie wordt vrijgegeven door een bureau op basis van de officiële cijfers, die door elk land wordt ingediend. Op basis van de wekelijkse gegevens, overschrijdt Brazilië, de VS.

Sterfgevallen

Wat het aantal doden betreft, staat Brazilië nu nog op de tweede plaats van de dagelijkse sterftecijfers. Dinsdag registreerde Brazilië 1.700 doden, het hoogste aantal binnen 24 uur, sinds het begin van de pandemie. Woensdag werd opnieuw een record verbroken, met 1.800 gevallen. In het wekelijkse epidemiologische rapport van de WHO, gaf het bureau al aan dat Brazilië tegen de rest van de wereld in ging, met zijn sprong van het aantal doden in de periode tussen 21 en 28 februari, terwijl het mondiale gemiddelde, een belangrijke daling liet zien.

De Braziliaanse tred gaat bijvoorbeeld in de tegenovergestelde richting ten opzichte van Duitsland dat een daling aangeeft in het aantal sterfgevallen van 24% en het Verenigd Koninkrijk met een daling van 32%. In de VS bedroeg de expansie van besmettingen slechts 1% en het land blijft nog koploper op de wereldranglijst, met 14 duizend doden per week. Eind vorige week leverde Mike Ryan, hoofd operaties van de WHO, commentaar op de Braziliaanse situatie en gaf aan, dat de pandemie in Brazilië maatschappelijk relevant blijft voor de wereld en noemde hetgeen daar plaatsvindt een tragedie.

Het totaal aantal besmettingen in Brazilië bedraagt nu op 10,8 mln. 9,61 miljoen personen zijn genezen verklaard. 261.000 personen zijn tot nog toe gestorven door het COVID-19 virus in Brazilië.