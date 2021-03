‘Komende weken zullen nog erger worden’

Brazilië registreerde gisteren het hoogste dagelijkse aantal covid-sterfgevallen, sinds het begin van de pandemie. Het ministerie van volksgezondheid maakte bekend, dat 1.910 mensen waren overleden aan COVID-19 in de afgelopen 24 uur, de tweede dag op rij met een record aantal doden. Wetenschappers denken, dat de tweede golf van Brazilië mogelijk verband houdt met de nieuwe variant van het coronavirus. Brazilië heeft het op één na hoogste aantal doden door het coronavirus na de Verenigde Staten, met meer dan een kwart miljoen. In het hele land zijn er meer dan 10,5 miljoen bevestigde gevallen van COVID-19-besmettingen. De pandemie verspreidde zich zeer snel na aankomst in Brazilië en bereikte haar eerste piek eind juli, toen er dagelijks meer dan 70.000 nieuwe besmettingsgevallen waren en het dagelijkse aantal doden boven de 1.500 lag. Het aantal besmettingen en sterfgevallen in heel Brazilië, daalde tot begin november 2020, voordat een tweede golf, de besmettingen weer snel liet stijgen. Een stijging die vanaf januari verder lijkt te versnellen.

Bolsonaro blameert de pers opnieuw

President Jair Bolsonaro, gaf gisteren gaf de pers opnieuw de schuld voor het veroorzaken van paniek. Hij herhaalde dat een lockdown niet zou werken, en dat veel meer mensen zouden sterven van de honger en depressie.

Het is een stelling, die hij vanaf het prille begin heeft geponeerd, maar die heeft in São Paulo boze reacties veroorzaakt. De grootste en rijkste staat van Brazilië, negeert de directieven van de president en zal vanaf zaterdag op last van de gouverneur, twee weken lang onder strikte beperkingen staan, alleen essentiële diensten zullen open kunnen blijven.

Gouverneur São Paulo beschuldigt Bolsonaro

De gouverneur van de staat, João Doria, reageerde geëmotioneerd toen hij de stringente maatregelen afgekondigde en betreurde dat het aantal mensen dat overlijdt, het equivalent is van de passagiersbezetting van vijf vliegtuigen, die elke dag opnieuw neerstorten. Hij hield ook zijn misnoegen ten aanzien van het staatshoofd niet in en zei, dat Jair Bolsonaro de schuldige is van de Covid-doden. Met weinig gegeven richting door de top van het land is er geen duidelijke uitweg uit deze crisis. Experts waarschuwen, dat de komende weken met betrekking tot COVID-19 besmettingen en zijn variant nog erger zullen worden.