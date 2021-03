Centrale Bank als verplichte autoriteit voor goudopkoop voorgesteld

Jennifer van Dijk-Silos, voorzitter van het Project Management Team (PMT) van het National Risk Assessment (NRA), stelt voor dat de Centrale Bank van Suriname, die nu zijdelings goud opkoopt, de verplichte autoriteit wordt voor goudopkoop, zodat de regering greep kan hebben op bepaalde zaken. Suriname heeft het NRA-rapport af, dat aangeeft in welke mate ons land voldoende equipt is om het witwassen van geld, terrorismefinanciering en corruptie, tegen te gaan. Uit dit rapport blijkt dat de kleine juweliers en de tweedehands autohandel een hoog risico vormen voor ons land als het gaat om witwassen van geld. Deze sectoren hebben dan ook niet meegewerkt aan het onderzoek voor de risicoanalyse. “Maar één juwelier heeft meegedaan, omdat ze inderdaad high risk zijn”, zei Van Dijk-Silos. Door de slechte ordening van de goudsector en doordat er geen controle is, gebeurt er volgens haar veel dat niet zou mogen. “Voor de formele economie is het van belang dat de Centrale Bank de grote goudopkoper wordt. Zodra de regering beseft dat de politieke wil bestaat om het risico te mitigeren, komen we daar”, stelde Van Dijk-Silos.

Bij de multinationals zijn er tijdens het onderzoek geen problemen geconstateerd, omdat ze dochterondernemingen zijn van internationale bedrijven die zich houden aan de Extractive Industries Transparancy Initiative (EITI) standaarden.”Iamgold en Newmont houden zich daaraan en hebben ook goede compliantprogramma’s. Bij de kleine gouddelvers is het chaotisch. Er is geen ordening of het is niet effectief en er is geen transparantie in verband met money laundering, terrorismefinanciering en corruptie.”

Nailah van Dijk, advocaat en lokale expert voor de technical compliance, gaf aan dat uit onderzoek is gebleken, dat illegale goudhandel een belangrijke rol speelt in de informele sector. “Goud heeft een ander probleem. Het is zo moeilijk te volgen, je kunt het gemakkelijk smelten, het wordt gewoon een ketting om je nek, je kunt bij vrijwel elke hoek op noord gaan en verkopen en je krijgt er geld voor terug. Het is dus gemakkelijk verhandelbaar en moeilijk te traceren wat de bron van het goud is. En hoeveel in de omloop is, is moeilijk voor de autoriteiten te volgen”, legde Van Dijk uit.

De tweedehands autohandel is in de hele wereld een sector met een hoog risico, omdat drugs meestal via die wegen worden vervoerd en er een vehikel wordt gebruikt om drugs wit te wassen. Volgens Van Dijk, is er in deze sector sprake van een ‘’high cash intensiteit’’. “Handelaars in tweedehands auto’s, hebben geen rechtsreeks contact met de fabrikanten die wel verbonden zijn aan bepaalde compliance regels. Omdat auto’s over en weer verscheept worden, kunnen in de auto ook drugs zitten. Veel van die acties blijven buiten zichtbare autoriteiten”, stelde Van Dijk.

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie zei bij de in ontvangstname van het rapport, dat het veelomvattend en ingrijpend is. “Er zijn veel uitdagingen. We gaan nieuwe wetsproducten moeten maken. Het traject om de aanbevelingen in dit rapport uit te voeren, is een uitdaging, maar als regering gaan we de aanbevelingen implementeren. We moeten de juiste mensen kiezen om de implementatie ter hand te nemen”, aldus de minister. Het NRA-rapport gaat naar beoordelaars in het buitenland, maar Suriname moet alvast beginnen met het uitvoeren van de aanbevelingen in het rapport om te voorkomen geblacklist te worden. “Als je weet dat deze sector een high risk sector is, moet je alvast beleidsmaatregelen of wetgeving maken en inzicht proberen te krijgen in wat er gebeurt”, aldus Van Dijk-Silos.