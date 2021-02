De Frans-Guyanese delegatie die gesprekken in Suriname voert voor het opzetten van een vrijhandelszone, is voor de derde keer op bezoek geweest bij vicepresident (VP) Ronnie Brunswijk. Deze keer is het projectvoorstel aan de VP aangeboden. Het is de bedoeling dat deze vrijhandelszone zal worden opgezet op een areaal van 12.000 ha in het Wanekreek-gebied, dichtbij Galibi buiten het natuurreservaat. Dit gebied grenst aan Frans-Guyana en is een Europees overzees gebied waar Europese regels gelden. Het project past in het beleid van de regering.

Het verlangen van de VP naar een handelszone in het district Marowijne heeft hij vaker bekendgemaakt. Zo een vrijhandelszone zal de economie van Suriname helemaal ten goede komen, niet alleen omdat het gunstig gelegen is, maar ook omdat de Surinaamse producten goedkoop kunnen worden afgezet.

Bij het opzetten van deze vrijhandelszone komen er grote infrastructurele werkzaamheden bij kijken. Onder andere het bouwen van een 25 km lange weg en het opzetten van water- en elektriciteitsvoorzieningen. Vrijhandelszones hebben standaardvoorwaarden voor de inrichting. Het opzetten van een vliegveld, een tweedelige haven, duty free shopping mall, een hotel en parken met verschillende sportaccommodaties.

Met de komst van de vrijhandelszone worden onder andere investeerders geaccommodeerd, werkgelegenheid geschapen en toerisme wordt opgevoerd.

De VP is verheugd en bekijkt alle mogelijkheden, zodat Suriname dit project kan uitvoeren. In het bijzonder moet worden gekeken naar wet- en regelgeving voor het implementeren van dit grootschalig project. Aldus Het Directoraat Volkscommunicatie (DVC)

Directoraat Volkscommunicatie