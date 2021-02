De Surinaamsche Bank (DSB) heeft tot op heden de jaarrekening over 2019 nog niet kunnen publiceren. Steven Coutinho, CEO van DSB, zegt in gesprek met De West, dat hij het wel belangrijk vindt dat de aandeelhouder en de samenleving weet hoe DSB ervoor stond in 2019. De conversie naar IFRS en de COVID-19 pandemie hebben echter vertragend gewerkt.

“Bij het aantreden van de nieuwe DSB-directie in augustus 2019, was onze vraag gelijk: wat hebben we overgenomen en belangrijker nog: wat hebben de aandeelhouders echt in hun beleggingsportefeuille? Wij wisten bij het accepteren van onze directierollen, dat we een internationaal geaccepteerde accounting standaard nodig hadden om de positie van de bank objectief vast te stellen. We besloten daarom om in 2019 onze cijfers te publiceren op basis van IFRS (International Financial Reporting Standards, red.), zelfs voordat het wettelijk nodig was in ons land (uitgesteld tot 2021, red.). IFRS geeft ons de gelegenheid om de buitenwacht en (internationale) partners te laten zien hoe de grootste bank ervoor stond. Op basis van de indicaties, wisten wij in elk geval dat wij in 2020 op een aantal vlakken veel ingrijpende besluiten moesten nemen die niet altijd even populair waren. Wij moesten echter operationeel zaken snel efficiënter maken, bijvoorbeeld door het afschaffen van cheques, het versneld automatiseren van aanvraag processen, en klanten aanmoedigen om de shift te maken van fysieke branches naar digitale kanalen. Dat is niet altijd even makkelijk gegaan, zowel intern als extern voor onze klanten, zeker ook niet wanneer COVID-19 er nog eens een keer bij kwam kijken. DSB is gelukkig door het nemen van moeilijke besluiten nu in een beter vaarwater terechtgekomen”, aldus Coutinho.

“Hoe goed moet IFRS nog laten zien, maar wat ik wel kan zeggen, is dat wij ver boven onze budget verwachtingen geëindigd zijn in 2020.” Coutinho legt uit, dat DSB voorheen op local GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) heeft gewerkt en dat is internationaal niet erkend. “Toen ik in 2019 als directeur aantrad bij DSB, hebben wij na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA), besloten om vervroegd over te gaan op IFRS. Hiervoor hebben we accountantskantoor Ernst & Young aangetrokken, een zogenaamd ‘Big Four’ accountantskantoor. Gedurende de conversie in 2020, zijn wij achter bepaalde historische zaken gekomen, die volgens IFRS op een andere manier geïnterpreteerd moeten worden. Daarnaast heeft IFRS simpelweg een heel andere kijken op zaken, zoals hoe je bijvoorbeeld onderpand waardeert”, aldus Coutinho.

‘’Terwijl Local GAAP meer ruimte biedt om bepaalde gebeurtenissen vast te leggen, is IFRS vaak duidelijker, scherper en beperkender. Als ‘first time adopter’ heeft de overstap van Local GAAP naar IFRS derhalve voor behoorlijk wat vertraging gezorgd, omdat we helemaal naar 2017 terug moesten gaan om gebeurtenissen na te lopen. Een van de redenen van de vertraging van de publicatie van de jaarrekening 2019, is dus het gevolg van dit ingrijpende conversieproces. Onze systemen zijn ook nog niet ‘IFRS compliant’, waardoor wij alles moeten converteren naar IFRS en dan ontdek je nog meer zaken die ook nog eens geüpdatet moeten worden. Daar kwam de covid-pandemie nog bij. Je zag bij de meeste banken, dat ook zij een vertraging hadden bij het publiceren.”

Over de publicatie van het jaar 2019, heeft DSB al per brief gecommuniceerd aan haar aandeelhouders dat zij verlaat is met het uitbrengen van de jaarrekening. “Op basis van de meest recente ontwikkelingen kan het zijn dat we weer zullen moeten communiceren dat we vertraagd zijn, maar ik durf op dit moment nog niets concreet te zeggen. Soms staan we gewoon weer voor nieuwe verassingen – maar dan weten we ze eindelijk, en dan kunnen we doorgaan met een schone lei”, aldus Coutinho.

Over zijn toekomst, zegt Coutinho: “Ik was tijdelijk aangetrokken bij DSB voor de transitie richting een van stabiliteit, zowel qua onze interne processen als richting onze klanten. Wanneer deze stabiliteit eenmaal bereikt is, dan rol ik af naar de volgende uitdaging. Managen van een bank wanneer deze ‘weer normaal draait’, is voor mij geen uitdaging. Daarvoor heb je een ander type persoon nodig. Sinds ik ben begonnen met mijn carrière in 2001, ben ik van project naar project gegaan en van uitdaging naar uitdaging. Stilstaan is voor mij geen optie – maar die quote geef ik weer terug aan die andere bank.”