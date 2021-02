Ex-president Desiré Bouterse heeft gisteren op het Revoplein, de revolutie herdacht die op 25 februari 1980 plaatsvond. Tijdens het bewind van Bouterse was deze dag een nationale vrije dag, maar de huidige regering heeft besloten dat deze dag niet meer gelijkgesteld zal zijn aan de zondag, omdat volgens de regering, er geen sprake is van een revolutie, maar van het omverwerpen van een democratisch gekozen regering, hetgeen niet past binnen de grenzen van een rechtsstaat. Bouterse hield een toespraak, waarin hij aangaf, dat de mensen die het momenteel moeilijk hebben, blijkbaar niet slim hebben gestemd. In het kader hiervan vroeg Bouterse de aandacht van de regering, om naar de noden van het volk te luisteren. Volgens Bouterse, timmert de NDP hard aan de weg, om terug te komen wanneer de tijd daar is. DA’91-voorzitter Angelic del Castilho en Abop- parlementariër Edward Belfort, keuren beiden de uitspraken Bouterse af.

“Het is zijn mening, maar niet gepast, vooral niet als de situatie door jouw beleid veroorzaakt is”, zegt Belfort tegenover De West. Volgens Belfort is de huidige economische situatie te wijten aan tien jaar regering Bouterse. Dat neemt volgens Belfort niet weg, dat de situatie inderdaad zwaarder is geworden voor de doorsnee Surinamer. “Suriname heeft een leiderschapsprobleem. Wanneer ik de dingen zeg zoals ze zijn, wordt men boos. Maar het is de realiteit.

De NDP-regering Bouterse heeft een chaos van het land gemaakt, maar de regering Santokhi-Brunswijk, heeft het erger gemaakt”, aldus Belfort. Volgens hem was de samenleving iets anders beloofd en niet de situatie waarin we nu zitten. Ook zegt hij, dat het taak van de parlementariërs is om de noden van het volk aan de president en de vicepresident voor te leggen. “De meeste DNA-leden zijn minder kritisch geworden, hierdoor lijkt het erop dat de problemen van de samenleving de regering niet bereiken.”

‘Schaamteloosheid moet grenzen hebben’

Del Castilho zegt dat Bouterse geen grenzen kent. Volgens haar heeft Bouterse door dergelijke uitspraken te doen, zijn onbeschaamdheid getoond. “Dit is schaamteloos, als veroorzaker van deze financieel-economische situatie, zou hij medeleven moeten tonen. Schaamteloos-heid moet zijn grenzen hebben. De samenleving moet vandaag de dag door slecht bestuur van de NDP-regering, meer offers brengen om het hoofd boven water te houden. Door hen is de staat Suriname nu op de rand van faillissement, in feite zou Bouterse groot respect moeten hebben voor de samenleving”, aldus Del Castilho. Ook zegt zij, dat Bouterse moet beseffen dat zijn tijd voorbij is. ‘’Gezien de samenleving samen met de regering hard eraan werkt om het land weer te stabiliseren, zou een NDP-regering nimmer meer aan de macht moeten komen’’, aldus Del Castilho.

door Orsilia Dinge