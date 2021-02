Heeft Rolls-Royce motoren

Recentelijk werd in een nationale pers gemeld, dat een motor van een Boeing 777-200ER van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij United Airlines boven de Verenigde Staten in brand was gevlogen en delen naar beneden waren gekomen in een woonwijk. Drie jaar geleden vond er ook al een incident plaats met een motor van hetzelfde type. De Amerikaanse vliegtuigfabrikant van Boeing, die verschillende motoren in zijn vliegtuigen monteert, heeft luchtvaartmaatschappijen geadviseerd alle B777-200 en B777-300 vliegtuigen met de Pratt & Whitney PW4000 (P&W) motor aan de grond te houden. Volgens het Amerikaans bedrijf mogen deze toestellen voorlopig niet de lucht in. Hierbij gaat het om 128 vliegtuigen met de P&W motoren. De Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) heeft echter ook een Boeing 777-200ER, ‘Birds of the Green Paradise’, die momenteel op Schiphol staat, voor een technisch onderhoud. Hierdoor huurt de SLM een Airbus van Air Belgium om de Mid-Atlantische vluchten van Amsterdam naar Paramaribo vice versa, te kunnen uitvoeren.

Uit welingelichte bronnen binnen de SLM, vernemen wij, dat er drie soorten motoren zijn, van verschillende fabrikanten Rolls-Royce, Pratt & Whitney en General Electric. De SLM leased de Boeing 777-200ER van de Spaanse chartermaatschappij Privilege Style. Voorts is ons gemeld, dat indien de motor op de SLM777 van P&W zou zijn, en de SLM hierdoor in situatie zou belanden, waardoor er niet gevlogen zou kunnen worden, er over de huurovereenkomst opnieuw onderhandeld zou moeten worden.

Volgens onze informatie, zijn de motoren van de SLM B777-200ER niet van P&W , maar van de Rolls-Royce fabrikant en het SLM vliegtuig dat momenteel op Schiphol staat, zal volgens onze bron pas ingezet worden, als het helemaal in orde en safe is. In het kader van de veiligheid, neemt de SLM volgens onze informatie, geen enkel risico met de veiligheid van haar passagiers. Er worden naar wij vernemen, voldoende checks en balances uitgevoerd alvorens er gevlogen wordt.

Een piloot van de SLM zal nooit een vliegtuig accepteren als er enige twijfel bestaat over de veiligheid.

