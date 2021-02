De verrassing van Saudi-Arabië in januari 2021, een productieverlaging van 1 miljoen vaten per dag, heeft geleid tot een gevoel van optimisme over de vooruitzichten voor ruwe olie. De internationale Brent-benchmarkprijs is sinds begin 2021 met 25 procent gestegen, waardoor de vooruitzichten voor ruwe olie- en energiebedrijven behoorlijk optimistisch waren. Aanzienlijk hogere olieprijzen in combinatie met een hernieuwd gevoel van optimisme in de nasleep van de verwoestende gevolgen van de COVID-19-pandemie, hebben ertoe geleid dat oliemaatschappijen over de hele wereld hun investeringen voor 2021 hebben opgevoerd. Suriname trekt wat dit betreft, de aandacht van veel oliemaatschappijen. Het Zuid-Amerikaanse land dat in juli 2020 uit een groeiende politieke crisis kwam en vervolgens werd geconfronteerd met de ernstige economische gevolgen van de COVID-19-pandemie, bereidt zich voor om te profiteren van grote olievondsten offshore. Net als het naburige Guyana, waar de ontluikende olievondsten verantwoordelijk zijn voor een groei van het bbp in 2020 met 26 procent ondanks de pandemie, verwacht Suriname een soortgelijk dividend.

Suriname is een voormalige Nederlandse kolonie van slechts 600.000 inwoners, dat bijzonder hard getroffen is door de pandemie. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voorspelde dat het bbp voor 2020 met 13 procent zou krimpen, de op een na grootste daling in Zuid-Amerika zonder Venezuela. Dit, samen met de schatting van het Fonds dat het bbp in 2021 slechts met een schamele 1,5 procent zal groeien, onderstreept de dringende noodzaak voor de regering van president Chandrikapersad Santokhi, om manieren te vinden om de fragiele economie van Suriname opnieuw op te starten. Sinds begin 2020 is een groot aantal grote petroleumvondsten gedaan, waarvan de laatste Apache en partner Total’s Keskesi East-1 in offshore Block 58, hun vierde offshore Suriname-ontdekking. Energie-supermajor Exxon ontdekte samen met partner Maleisische nationale oliemaatschappij Petronas, koolwaterstoffen bij de Sloanea-1-put in blok 52, dat grenst aan blok 58.

De booractiviteiten voor de kust van Suriname komen in een stroomversnelling, vooral na de fenomenale resultaten van Exxon in het Stabroek-blok voor de kust van Guyana, waar er een schatting is gemaakt dat het beschikt over meer dan acht miljard vaten aan winbare oliebronnen. Uit de laatste telling van Baker Hughes boorplatforms blijkt dat er één actief boorplatform in Suriname is. Na eerdere teleurstellende boorresultaten in de offshore van Suriname, heeft de onafhankelijke olie-explorer en producent Tullow Oil onlangs de Goliathberg Voltzberg North-1 exploratieput in blok 47 gepuikt. Tullow is de exploitant en eigenaar van een 50 procent belang in het blok met 30 procent en 20 procent gehouden door respectievelijk Pluspetrol en Ratio Petroleum. Verwijzend naar een schatting van brancheconsultants Netherland, Sewell & Associates, gelooft Ratio Petroleum dat er potentieel is voor de ontdekking van bronnen van in totaal 235 miljoen vaten ruwe olie met een kans van 34 procent op succes. Dit is een bijzonder belangrijke put voor Tullow, omdat de Block 54 Araku-1-exploratieput van 2017 droog kwam te staan. Blok 47 ligt in het noordwesten en grenst aan blok 54, waarbij beide ver verwijderd zijn van het Stabroek-blok van Exxon, waar de belangrijkste ontdekkingen van ruwe olie tot nu toe zijn gedaan in het offshore Guyana-Suriname-bekken.

Half november 2020 kondigde de Surinaamse nationale oliemaatschappij en koolwaterstofregelgever Staatsolie, haar ondiepe offshore biedingsronde aan. Acht blokken van in totaal 13.524 vierkante kilometer in het westen van Suriname ten zuiden van Apache en Block 58 van Total, werden ter beschikking gesteld van energiebedrijven met biedingen die op 30 april 2021 aflopen. Terwijl veel energiebedrijven succes boeken in diepzee offshore olie-exploratie in Suriname, is de geschiedenis van het boren in ondiep water lang niet zo indrukwekkend. Eerdere boorcampagnes in ondiep water op zee leverden maar weinig resultaten op. De hoop van Paramaribo en Staatsolie wordt niettemin gesteund door het volume van recente diepwaterolievondsten en de plannen van de US Geological Survey om de geschatte aardolievoorraden voor het Guyana-Surinaamse bekken opnieuw te beoordelen op basis van die vondsten.

Inkomend Chief Executive Officer van Staatsolie, Annand Jagesar, die een lange carrière bij Staatsolie heeft gehad, verklaarde in een Argus-artikel van januari 2021, dat Suriname in 2025 zal beginnen met de productie van ruwe olie op zee. Dat zal een aanzienlijke meevaller zijn voor de slechte economie van het land en fiscaal uitgedaagde nationale overheid.

Naarmate meer olie-ontdekkingen worden gedaan en offshore-blokken worden ontwikkeld, zal de aantrekkingskracht van het opereren in Suriname voor internationale oliemaatschappijen snel toenemen. Net als buurland Guyana wordt verwacht dat Suriname lage break-even prijzen zal hebben, waardoor het een aantrekkelijke jurisdictie wordt in een operationele omgeving die gebukt gaat onder zwakke, zeer volatiele olieprijzen waar de dreiging van een piekvraag naar olie steeds dichter bij komt. Een robuust regelgevend kader en een olieproducentvriendelijk regime, ondersteund door gunstige lange termijnovereenkomsten voor het delen van productie en lage royaltytarieven in vergelijking met andere rechtsgebieden, versterken de aantrekkelijkheid van Suriname voor oliemaatschappijen. Deze ontwikkelingen maken het zeer waarschijnlijk dat Suriname met succes zijn aanzienlijke aardolierijkdom zal aanboren en de volgende grote offshore boorlocatie zal worden na het naburige Guyana.

(Bron: oilprice.com)