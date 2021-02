Marita Ritfeld-Asontoe, hoofd van de afdeling Voorlichting van het ministerie van Justitie en Politie, zegt tegenover een lokaal medium, dat de dienstvoertuigen van het Korps Politie Suriname (KPS), wederom voorzien zijn brandstof.

De oliemaatschappij Roy Boedhoe Enterprises (RBE) was sinds 15 februari gestopt met het leveren van brandstof aan het KPS, vanwege de achterstallige betalingen die de overheid bij het bedrijf had. Volgens de leiding van RBE, kon zij niet langer blijven voorfinancieren zonder te weten wanneer er betaald zal worden. De overheid had bij het bedrijf een achterstallige betaling van bijkans 11 maanden. Intussen is deze volgens Ritfeld-Asontoe, ingelopen door het ministerie van Financiën. Vanwege het tekort aan brandstof kon de politie niet uitrukken, maar nu dit probleem opgelost is, kan zij haar controlewerkzaamheden weer uitvoeren.