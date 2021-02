De regering heeft aan de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO) beloofd, dat zij de twk aan de landsdienaren zal uitbetalen. Dit zei CLO-voorzitter Ronald Hooghart, gisteren op een persconferentie. De twk was met de vorige regering overeengekomen en zou uitbetaald worden totdat de regering in staat was de ambtenaren een loonsverhoging van 11 procent toe te kennen. Echter heeft de nieuwe regering na haar aantreden in juli, de uitbetaling van de twk stopgezet. Hooghart heeft vorige week een onderhoud gehad met de president over deze kwestie. “De president zegt, het komt in orde, maar oten?’’, zei Hooghart.

Hij blijft erop hameren dat het oneerlijk is dat de onderwijsgevenden in 2017 een loonsverhoging hebben gehad, maar de andere landsdienaren niet. Uitgaande van het gelijkheidsbeginsel staat Hooghart erop dat alle ambtenaren een verhoging krijgen, meer nog omdat de prijzen alsmaar omhoog gaan, terwijl de koopkracht is gedaald. De vakbondsleider zei dat hij de regering duidelijk heeft gemaakt, dat zij heeft gekort op de lonen van de ambtenaren door de twk stop te zetten. ‘’Daar komt nog bij kijken dat alles duurder is geworden’’, aldus Hooghart. Hij gaf aan dat de regering in een onderhoud met de Raad van Vakcen-trales in Suriname (Ravaksur), alleen cijfers presenteerde.

“Moesje Mena, Pae en Mai, begrijpen geen cijfers. Alles wat ze weten, is dat zij nu honger hebben”, stelde Hooghart.

Hij gaf aan dat het volk niet op vakbondsleiders stemt, maar op politici die het volk steeds weer voorliegen. Volgens Hooghart moet de regering niet klagen. “Jullie wisten dat het niet goed ging, maar jullie hebben gevochten om het land over te nemen. Nu moet je doen en geen beschuldigende vingers wijzen. Het volk mag ook niet klagen, maar als de leiding klaagt, gaat het volk ook klagen en de vingers wijzen”, zei Hooghart. Tegenover de pers zei Hooghart, dat hij bereid is te onderhandelen met de regering. Hij benadrukte dat hij geen voorstander is van het IMF. ‘’Het is een instituut dat in het leven is geroepen om via andere wegen de uitbuiting van honderden jaren terug voort te zetten.’’

