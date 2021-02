Eventuele bijwerkingen zijn te verhelpen

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid heeft gisteren als eerste het COVID-19 vaccin toegediend gekregen. Met deze stap wil Ramadhin het vertrouwen van de Surinamer in het vaccin, een “positieve boost” geven. Hij benadrukte, dat het ‘covid spuitje’ veilig is en riep de samenleving op, niet zomaar op berichten af te gaan. “De bijwerkingen zijn allemaal te verhelpen”, verzekerde hij. Naast Ramadhin werden zo’n 20 zorgmedewerk(st)ers ingeënt. Het gaat om de eerste door Suriname ontvangen lading COVID-19 vaccins. De 1000 vaccins van Astra-Zeneca die geschonken zijn door Barbados. Met dat aantal kunnen ongeveer 500 mensen die in de frontlinie werken worden ingeënt. De directeur van Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) Claudia Redan, vindt het belangrijk dat de frontlinie werkers, zo snel mogelijk worden beschermd. Zij lopen het grootste risico besmet te geraken met het virus. Ze vroeg daarom om een staande ovatie voor het zorgpersoneel, dat in de frontlinie staat. “We kunnen alle nodige medicatie en bedden hebben, maar zonder personeel kan het werk geen voortgang vinden”, zei ze haar toespraak bij de kick-off van het vaccinatieprogramma. Dat haar visie geen loze kreet is, blijkt uit het feit dat sinds de corona uitbraak elf maanden geleden, ongeveer 167 zorgverleners besmet zijn geraakt. Hierdoor vielen tijdelijk frontlinie-werkers uit. Er zijn twee groepen frontlinie medewerkers van respectievelijk 3800 en 1500. Redan is tevreden over de reacties die ze gisteren contateerde tijdens de kick-off en ziet deze als geloof in het vaccin. “We zijn begin februari gestart met de registratie voor de vaccinatie en binnen enkele dagen hebben zich ongeveer 900 mensen vrijwillig opgeven. Dit getuigt van vertrouwen in de vaccinatie”, aldus Redan.

Nadat de minister werd gevaccineerd, werd hij gebracht naar de observatieruimte waar hij voor maximaal twintig minuten werd geobserveerd voor eventuele bijwerkingen. Toen Ramadhin uit de observatieruimte kwam, zei hij tegen journalisten, dat hij zich goed voelde en geen bijwerkingen heeft ervaren. Hij kreeg het vaccin in zijn linkerarm. De enige pijn die hij voelde, was een lichte branding op de plek waar hij gevaccineerd werd. Ramadhin zei, dat het de wens was van de samenleving, dat hij als eerst het vaccin toegediend kreeg. “Ik behoor niet tot de risicogroep,” merkte hij meteen op. Hij adviseerde de samenleving om niet zomaar af te gaan op berichten. Met het nemen van het vaccin, toont Ramadhin zelf dat hij achter het vaccin staat. Hij wil met deze handeling een positieve boost geven aan het vertrouwen van de samenleving.

De tweede dosis

Nadat de belanghebbenden gevaccineerd zijn, krijgen zij een kaart waar de nodige informatie vermeld op staat, zoals dat zij ingeënt zijn met het AstraZeneca-vaccin en wanneer zij voor het tweede prikje terug moeten komen. De bewindsman moet op 4 mei terug komen voor zijn tweede prikje, want bij AstraZeneca moet een persoon twee prikjes krijgen. De mensen krijgen eveneens een verklaring, dat ze gevaccineerd zijn tegen het coronavirus.

De volgende stap is om te komen tot de grootscheepse vaccinatiecampagne, waarin wordt ingespeeld op de bezorgdheid van de samenleving. De minister zei, dat de verschillende complottheorieën met betrekking tot het coronavaccin, een reëel probleem zijn. Er moet volgens hem zeker gereageerd worden hierop en de theorieën moeten eveneens ontzenuwd worden. “Als er iets terecht niet goed is, gaan we het zeggen,” gaf hij aan. De Surinaamse regering verwacht dat het komende weekend 50.000 AstraZeneca/Covishield vaccins uit India, zullen arriveren. Dit heeft minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) verteld tijdens een interview met de Communicatie Dienst Suriname, na de regeringsraadvergadering van 23 februari 2021. Hetgeen het verder beheersen van het coronavirus mogelijk zal moeten maken.