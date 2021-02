Onvoldoende controle

Formeel is de oostgrens van ons land afgesloten, maar in de praktijk is daarvan niet veel te merken. Dagelijks gaan er boten over en weer op de Marowijnerivier en de controle is daarbij bar slecht. Sinds enkele weken wordt in Frans-Guyana elke covid-test die positief is, onderworpen aan een RT-PCR screening, om te bepalen of het een besmetting is met een variant, dat wil zeggen, een van de stammen die vooral wereldwijd worden onderzocht vanwege hun verhoogde besmettelijkheid. Volgens de Franse ambassadeur Antoine Joly in ons land, is screening sneller dan testen: het vergelijkt het monster met de gezochte varianten en maakt hierdoor onmiddellijke actie mogelijk.

Een positief screeningsresultaat, bevestigt wanneer de patiënten drager zijn of waren van een van de varianten. Met meer dan 6000 actieve besmettingsgevallen telt Frans-Guyana wel 10 keer meer gevallen dan Suriname. Het is dus mogelijk, dat er sprake zou kunnen zijn van importgevallen uit Frans-Guyana.

Volgens de Surinaamse- regering is het grondgebied zeer uitgestrekt, en daardoor moeilijk te controleren. Echter, wordt er niet vanuit elke willekeurige plek in Frans-Guyana overgestoken naar Suriname. Men kiest voor plekken, waar er een goede wegverbinding is naar bijvoorbeeld, de Surinaamse dorpen en verbindingswegen naar Paramaribo en andere delen van het binnenland.

‘Totale grenssluiting niet relevant’

Ondanks het groot aantal mensen dat toch reist tussen Albina en Saint Laurent du Maroni vice versa, ziet de districtscommissaris van Marowijne Noord-Oost Clyde Hunswijk, er geen nut in, de grens volledig te sluiten. Ten eerste moet er volgens hem dan 520 km bewaakt worden, wat niet gemakkelijk is, ten tweede als de grens totaal dicht gaat, zullen wij sociale spanningen met name in Albina krijgen. Dit wil hij vermijden. Volgens de burgervader is de overheid op dit moment niet in staat om bootslieden en taxichauffeurs een tegemoetkoming te geven, waardoor zij de werkzaamheden stop zouden kunnen zetten. “Die mannen verdienen per week gemiddeld SRD 5.000, en het gaat de staat echt niet lukken, om ze dat bedrag te geven. Dus een totale grenssluiting is niet relevant,” zei Hunswijk tegenover een lokaal medium de afgelopen week. Hij ziet er ook geen gevaar in, aangezien de lokale COVID-19-besmettingen afnemen en hij zegt dat er ook geen controle op de Marowijnerivier wordt uitgevoerd door de Franse autoriteiten.

De minister van JusPol Kenneth Amoksi gaf een week geleden aan, dat er controleposten ingezet zullen worden. Op dit moment zijn er al twee geplaatst, met name bij het streekziekenhuis te Albina en bij de kruising van de Oost-Westverbinding te Moengo.

Suriname

Inmiddels is vandaag het eerste COVID-19-vaccin in Suriname toegediend aan een selecte groep frontliniewerkers, die werken met covid-patiënten. Zij lopen het grootste risico besmet te geraken met het virus. Daarna zal door middel van een grootscheepse voorlichtingscampagne getracht worden elke Surinamer te bereiken. Dit heeft minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid in een videoboodschap te kennen gegeven.

Uit de 52 testen die afgenomen werden in het afgelopen etmaal, werd 1 persoon positief bevonden. 12 personen waren positief op basis van 119 testen. 11 mensen die positief waren, werden ondertussen genezen verklaard. Zes zieken worden behandeld op de Intensive Care Units van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo en ‘s Lands Hospitaal. 38 mensen die geïnfecteerd zijn, zijn in isolatie. Tot nog toe zijn 169 personen overleden aan het COVID-19 virus. Aangezien de cijfers omlaag gaan, is besloten dat de scholen op alle niveaus open te stellen. De vorige week zijn de basisscholen al opgestart. Gisteren zijn na lange tijd de scholieren van diverse niveaus weer naar school gegaan.