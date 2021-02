“Mensen moeten zich realiseren, dat het vaccineren belangrijk is om jezelf en ook jouw naasten te beschermen, want men wordt dan minder besmettelijk na het inenten”, aldus de infectioloog Lycke Woittiez gisteren in het programma van ATV, Onder De Loep. Woittiez verklaarde, dat het COVID-19-vaccin vooral effectief is, en door ons te laten vaccineren, het ernstig ziek worden kan voorkomen. Volgens haar zal het vaccin meer dan 90 procent bescherming kunnen bieden tegen ernstig ziek worden, en intensive care opnamen voorkomen. Vervolgens zei zij, dat het vaccin ongeveer 60 procent bescherming kan bieden tegen milde ziekten. “Het vaccin heeft heel veel voordelen en zeer weinig bijwerkingen. Door ons te vaccineren, kunnen wij de epidemie onder controle krijgen, en er zullen ook minder verspreidingen zijn. Het normale leven zal dan weer op gang kunnen komen”, aldus Woittiez.

Woittiez verklaarde, dat er echter besloten is, eerst de verpleegkundigen en de artsen te vaccineren, omdat zij beroepsmatig het risico lopen, COVID-19 te krijgen. Vervolgens zullen de risicogroepen, met name de ouderen en de mensen met onderliggende ziekten, gevaccineerd worden. Volgens Woittiez is uit een onderzoek gebleken, dat het vaccin natuurlijke bijwerkingen kan hebben, net zoals elk ander vaccin. Woittiez: “Allergische reacties komen zelden voor, statistisch gezien zouden wij maar 6 ernstige reacties mogen verwachten. Overlijdens of verergering van onderliggende ziekten door het vaccin, is echter nog niet aangetoond.” Volgens Woittiez zal het een maandenlang proces zijn, als wij wereldwijd immuniteit willen krijgen.

Woittiez stelde, dat als er meer dan 70 procent van de bevolking gevaccineerd is, dan is er volgens haar voldoende immuniteit in de hele bevolking, om van alle maatregelen af te kunnen. “Hoe sneller wij dat gehaald hebben, hoe beter het in feite is, maar echter is het van een aantal factoren afhankelijk” aldus Woittiez. Vervolgens stelde zij, dat er zoveel weerstand is tegen de vaccinaties, maar als maar 30 procent van de bevolking zich laat vaccineren, dan zal het probleem volgens haar niet opgelost zijn.

Een vaccin ontwikkelen, gaat normaal gesproken in verschillende stadia, waarbij er ook nog overwogen wordt en zaken overlegd. Maar in de ontwikkeling van het “COVID-19 vaccin is het volgens Woittiez anders geweest. De tijd die normaal gesproken genomen wordt, om alles rustig te overwegen en het op en neer te mailen, en zaken eerst te overleggen, werd volgens Woittiez erg verkort. Woittiez stelde, dat iedereen topprioriteit aan het vaccin heeft gegeven. “Als iedereen in de wereld samenwerkt, een gemeenschappelijk doel nastreeft en één prioriteit heeft, dan kan het ontwikkelen van een vaccin sneller” benadrukte Woittiez. Volgens haar heeft het COVID-19 virus een heel andere werking en mechanisme.

Woittiez: “Mensen kunnen niet verplicht worden zich te vaccineren. Het is echter nog niet duidelijk, in hoeverre mensen met een vaccin vrijheden zullen krijgen, in vergelijking met mensen, die zich niet hebben gevaccineerd.” Volgens Woittiez, is het wel voorstelbaar als iemand bijvoorbeeld een concert wil geven, maar dat niet kan doen, omdat COVID-19, het niet toelaat. Woittiez is voorts van mening, dat de persoon wel een evenement zou kunnen organiseren, als die, alleen gevaccineerde mensen toegang verschaft. Vervolgens verklaarde zij, dat het voorstelbaar is, dat mensen dit soort maatregelen en voorwaarden zullen stellen. “Het is dan nog geen verplichting, maar een keus die iemand maakt. Als iemand zich laat vaccineren, heeft die misschien een reden omdat hij of zij zich bijvoorbeeld in het uitgaansleven wil mengen. Woittiez zei, dat wij allemaal goede hoop hebben, omdat de situatie er nu iets beter uitziet dan afgelopen december, toen wij in een piek zaten.