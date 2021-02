Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland, heeft op de website www.nederlandwereldwijd.nl, waarop ook reisadvies wordt gegeven voor Suriname, weer de verkeerde landkaart gebruikt voor Suriname. Het Tigri-gebied is op de kaart die op de site geplaatst is, niet meegenomen. Bestuurskundige August Boldewijn zegt in gesprek met De West, dat als Nederland het gebied niet als Surinaams gebied wil aanduiden, Nederland het tenminste als een betwist gebied moeten aangeven. Boldewijn geeft aan dat in de jaren ’70, overeengekomen was dat noch Surname, noch Guyana, dat gebied zou mogen bezetten.

“Guyana heeft dat gebied toch bezet, ondanks er geen uitspraak was dat het gebied van hen was. In 1899 heeft Nederland aan Engeland geschreven, dat zij de kaart van Robert Schomburgks, niet accepteert, maar die van Barrington Brown, waarbij de Boven-Corantijn als hoofdrivier en de Coeroenie als zijrivier wordt aangeduid. De Engelsen hebben echter steeds vastgehouden aan de kaart van Schomburgks. Als Nederland dus nu een kaart gebruikt waarbij de driehoek wordt toegewezen aan Guyana, is dat helemaal verkeerd. Er is geen enkele overeenkomst waar het gebeid wordt aangewezen als Surinaams of Guyanees gebied”, stelt Boldewijn.

Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland, hanteert het de kaart die bij de Verenigde Naties na de onafhankelijkheid van Suriname in 1975, is gedeponeerd. Hoewel op verschillende websites verkeerde kaarten van Suriname getoond worden, is het vermeldenswaard dat op de website www.nationsonline.org, het Tigri-gebied zowel op de kaart van Guyana als van Suriname, als betwist gebied is aangemerkt. Bij de onafhankelijkheid van Suriname destijds, heeft de minister-president van Nederland, Joop den Uyl, minister-president Henck Arron van Suriname, aangeschreven over het grondgebied van Suriname.

Daarbij heeft Den Uyl verklaard, dat de westgrens gevormd wordt door de laagwaterlijn op de linkeroever van de Corantijn, van de oorsprong tot de monding. Boldewijn geeft aan dat Suriname via het ministerie van Buitenlandse Zaken moet protesteren en aan Nederland moet aangeven, dat het Tigri-gebied onjuist in aangegeven. “Het moest tenminste als betwist worden aangemerkt.” Het is de redactie niet gelukt de minister te spreken, waar uit betrouwbare bron is vernomen, dat minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, de Nederlandse ambassadeur Henk van der Zwan al heeft ontboden en dat de minister formeel protest zal aantekenen.