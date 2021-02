De EMFI Group, een financieel- en vermogensbeheeragentschap, heeft onlangs een rapport uitgebracht, waarin gesteld wordt, dat president Chandrikapersad Santokhi tegenover het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft toegegeven, dat het binnenlandse huishouden van het land gedraaid wordt met leningen die zijn genomen bij lokale banken. Volgens het rapport heeft de president aangegeven, dat de leningen onder meer bedoeld zijn om overheidssalarissen uit te betalen.

Abop-parlementariër Edward Belfort, zegt tegen de krant dat wat de president gezegd heeft tegenover het IMF, in tegenspraak is met wat hij eerder heeft verklaard op een persconferentie. ‘’Ik heb het eerder gezegd, als beleidsmaker mag je niet liegen. De president is wederom betrapt op een leugen, één van de zoveelste”, zegt Belfort. ‘’De president heeft op de persconferentie gezegd, dat de afgelopen maanden de salarissen zijn betaald uit overheidsfinanciën en dat er zelfs ruimte zou zijn voor het uitgeven van bonussen over de maanden november en december.’’ Volgens de president, zou dit het directe gevolg zijn geweest van het bezuinigingsplan.

Belfort is van mening dat dit niet door de beugel kan en dat het volk beter verdient. “Hetgeen men nu doet, is precies hetzelfde als wat Bouterse toen deed. En dat is namelijk lenen bij lokale banken om overheidssalarissen te betalen. Je blijft in een cirkel draaien”, zegt Belfort. Volgens hem had de regering voor de verkiezingen beloofd, het beter te zullen doen dan de vorige regering, echter is dat niet merkbaar. “President, waarom maakt u zich schuldig aan valse beloftes?”, aldus Belfort.

Volgens Belfort wordt het volk stelselmatig voor de gek gehouden. Hij haalt aan dat in de media werd gezegd, dat de president niet op de hoogte was van de oprichting van New SurFin N.V., en de zitting van de ministers in de Raad van Commissarissen, maar volgens Belfort, was de president wel degelijk op de hoogte. “Het zijn allemaal leugenaars bij elkaar en het volk slaapt niet meer”, aldus Belfort.