Minister moet besluit terugdraaien

De bond bij de Centrale voor Vissershavens in Suriname (Cevihas), heeft gisteren zijn misnoegen geuit over uitspraken die zijn gedaan door Deep Sea Atlantic, waarbij volgens de bond, hun voorzitter Dayanand Dwarka, is gecriminaliseerd. Jeffrey Watchman gaf aan dat Dwarka niet op eigen houtje handelt, maar dat de werknemers een beroep op hem hebben gedaan om hen bij te staan in deze kwestie. De werknemers geven aan dat zij het niet eens zijn met de manier waarop zaken zijn aangepakt. De werknemers gaven aan dat zij nog geen actie voeren, maar dat zij voet bij stuk zullen houden totdat de minister zijn besluit terugdraait. Volgens Max Bajoekoe, ondervoorzitter van de bond, wil de minister onderhandelen, maar de werknemers zijn niet van plan te onderhandelen als de minister het besluit niet terugdraait. Gesprekken met de minister hebben volgens hen, niet de gewenste resultaten opgeleverd.

Minister Prahlad Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft op 16 januari 2021 besloten, dat 80 red snapper visvaartuigen van Deep Sea Atlantic (DSA), die voorheen bij Cehivas hun vangsten laadden en losten, dat nu bij SAIL N.V. moeten doen.

Volgens de minister is dit besluit genomen om SAIL dat in financieel noodweer verkeert, te helpen. De bond is het hier niet mee eens en geeft aan dat het bedrijf door dit besluit, 40 procent aan inkomsten misloopt. De werknemers zijn bang dat zij straks niet uitbetaald kunnen worden.

Wilma Bonse, secretaris van de bond, gaf aan dat de minister het besluit heeft genomen, omdat hij en de directeur van DSA, volle neven van elkaar zijn. Volgens Bonse probeert DSA al enige tijd de boten op hun eigen haven te krijgen en heeft nu Sewdien minister is geworden, de kans daartoe.

Bonse stelt dat Cevihas bezig is met investeringen in onder andere de scheepswerf en dat het bedrijf niet verder zal kunnen gaan als dat deel van de boten, nu bij SAIL moet aanlanden. “Er is een grote vraag om grotere boten te lichten. We willen de werf verbeteren, want we kunnen alleen kleine boten tot en met 40 ton lichten, maar we willen graag de werf uitbreiden”, zegt Bonse. Het verlies dat Cevihas zal lijden, is nog niet helemaal uitgerekend in geld. De werknemers vrezen dat door het besluit van de minister, andere visverwerkingsbedrijven ook kunnen aangeven, dat zij hun boten bij hun eigen steiger willen hebben. “Dan ga je een probleem krijgen, want hoe gaat de controle geschieden als er bij verschillende havens wordt aangemeerd. En daarom is Cevihas opgericht voor een vaste plek voor controle”, aldus Bonse.

DSA heeft in een bericht gesteld, dat er sprake is van moeizame afhandelingen en mensonwaardige behandelingen. Watchman zei dat Cevihas vanaf 2018, ISO gecertificeerd is, waardoor zij genoodzaakt zijn om volgens procedures, de afhandeling te doen. Over de krappe havenfaciliteiten zeiden de werknemers dat bij hoogseizoen, het bedrijf los van de overige vaartuigen, 40-50 Venezolaanse vaartuigen kan accommoderen. Volgens DSA maken de boten minder trips door de lange duur van de afhandeling. Watchman zei dat boten volgens de procedure, binnen vijf werkdagen afgehandeld worden. “Als dat niet het geval is en het aan Cevihas heeft gelegen, zorgen wij ervoor dat extra dagen niet in rekening worden gebracht”, stelt Watchman. Bonse legt uit dat boten twaalf trips kunnen maken per jaar, maar dat dit in de praktijk niet kan, omdat zij af en toe teruggaan naar Venezuela en een maand daar blijven.

Klachten over de afname van de viskwaliteit als gevolg van de lange duur, zijn volgens de bond nooit aan het bedrijf doorgegeven. “Afhankelijk van de visverwerkers wordt ervoor gezorgd dat de boten op tijd kunnen lossen.” Cevihas is vanaf 2010 bij resolutie, de enige haven waar de Venezolaanse vissersvaartuigen voor de vangsten van red snappers moeten aanlanden. Volgens de werknemers moet de minister terug naar het parlement om de resolutie terug te draaien, maar in plaats daarvan, vecht de minister juist voor DSA zonder dat de echte reden bekend is. De werknemers vinden het vreemd dat de minister een bedrijf dat op winst draait, wil afbreken om een andere dat op verlies draait, op te bouwen. De werknemers willen dat de president en de vicepresident, erop toezien dat het bedrijf niet kapot gaat.

-door Priscilla Kia-