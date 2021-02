Kortgedingrechter Rewita Chatterpal, heeft hedenmorgen de einduitspraak gedaan in de rechtszaak die Sergio Akiemboto (NDP), afgelopen week zou hebben aangespannen tegen de staat en de voorzitter van het parlement, Marinus Bee. Akiemboto had begin januari zijn ontslag als parlementariër ingediend, maar trok middels een schrijven, dit besluit twee weken later in, doch Bee weigerde Akiemboto de toegang tot het parlement. Akiemboto kon daardoor de vergadering niet bijwonen. Volgens Bee, was het ontslag rechtsgeldig en derhalve, erkende hij hem niet langer als lid van het parlement. Akiemboto had ook geen convocatie voor de vergadering ontvangen.

Volgens de kortgedingrechter, heeft de voorzitter niet in strijd met de wet gehandeld en is ook het verzoek om lid te blijven van het parlement, afgewezen. Het vonnis moet nog beschikbaar gesteld worden aan de advocaat, zodat duidelijk is op grond waarvan het verzoek is afgewezen. Op grond hiervan zal Akiemboto besluiten als hij hoger beroep aantekent of zich neerlegt bij het besluit.

Akiemboto gaf eerder aan het besluit tot het indienen van zijn ontslag, te hebben genomen op basis van een grondige zelfanalyse en gewijzigde maatschappelijke inzichten. Echter kwam de parlementariër na goed overleg binnen de NDP, terug op zijn besluit.

DA’91-voorzitter Angelic del Castilho, zegt in gesprek met de krant, deze uitspraak van de rechter te hebben verwacht, gezien de wet hierover duidelijk is.

Volgens haar kan er ook geen loopje worden genomen met de hoogste autoriteit van ons land. “Je kan niet op het ene moment besluiten geen deel meer te willen zijn en daarna plotseling wel. Het is een instituut dat moet begeleiden en klaar moet staan voor het volk. Maar als je zelf wispelturig bent, hoe sta je dan achter hetgeen je hebt beloofd?’’, zegt Del Castilho. Zij vindt dat je dan beter de eer aan jezelf kunt houden en bedanken. ‘’Je kunt dan later niet terugkomen op je besluit”, zegt de voorzitter.

Del Castilho zegt verder, dat het feit dat Akiemboto in overweging neemt om hoger beroep aan te tekenen, nog meer aangeeft dat hij zich niet aan zijn woord kan houden. “Akiemboto had eerder aangegeven, zich bij het laatste woord van de rechter neer te zullen leggen, nu neemt hij hoger beroep in overweging. Zo iemand hebben we niet nodig in het parlement, want het is geen spelletje”, aldus Del Castilho.