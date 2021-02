De directeur van Integra Marine & Freight Services, Remy Vijzelman, stelde gisteren in het tv-programma To the Point, dat er rond het baggerproject enkele zaken zijn waarmee de politiek niet weet om te gaan of geen beslissingen neemt. Volgens Vijzelman, is een diepzeehaven in Suriname essentieel om diepzeeschepen te kunnen accommoderen. De diepzeehaven moet ook dienen als afslaghaven, waardoor de verhoogde vrachtkosten met enkele percentages verlaagd kunnen worden. ‘’De vrachtkosten zijn momenteel hoog, omdat het riskant is de rivier op te varen’’, zegt Vijzelman. Hij zegt onder andere om deze reden, er een voorstander van te zijn, dat de Surinamerivier uitgebaggerd wordt.

“Hoe willen we investeerders aantrekken om de productie te vergroten, als we de mogelijkheden niet hebben om op een efficiënte manier te exporteren?

De schepen die nu hier komen, heffen de kosten, omdat de diepgaande vaargeul niet verdiept is. Een extra charge van USD 200 per container, komt het land op jaarbasis heel veel uit. De vrachtkosten worden verhoogd, omdat de transporteur vindt dat het risico om de Surinamerivier in te varen, heel hoog is”, aldus Vijzelman. Uit wetenschappelijke documenten is volgens hem gebleken, dat er geen diepzeehaven voor de kust van Suriname gebouwd kan worden. Dit, omdat het niet realistisch is om aan de loefzijde van een rivier, een haven te bouwen. Vijzelman zegt, dat de Surinamerivier de meest geschikte rivier is om een diepzeehaven te bouwen.

“Het ligt aan de besluitvorming en de trekkersrol die een door de politiek benoemd ambtsdrager op zich neemt, om projecten van de grond te krijgen. Iemand gaat nu de juiste beslissingen moeten nemen voor de uitvoering van het baggerproject”, aldus Vijzelman.