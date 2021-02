De regering Santokhi heeft bij monde van haar minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, gisteren op een persconferentie meegedeeld, de twee weken geleden afgekondigde anti-COVID-19-maatregelen, ietwat te zullen versoepelen. Zo heeft ze besloten de weekend lockdown die van vrijdagavond 19.00 uur liep tot maandag 05.00 uur, af te schaffen. Ook worden bepaalde bedrijven wederom in de gelegenheid gesteld, hun werkzaamheden onder vooraf gestelde protocollen, te hervatten. Casino’s, schoonheidssalons, kapperszaken, gok- en vermakelijkheidsgelegenheden, kansspelkantoren, recreatieoorden, sportscholen, yoga-dansscholen, aerobics, zumba-, sport- en fitnesscentra of gelegenheden, mogen wederom werkzaamheden verrichten. Restaurants hebben nog steeds niet de mogelijkheid, normaal de deuren te openen en voeding binnenshuis te serveren. Ze mogen wel voeding leveren en laten afhalen op door de overheid vastgestelde tijdstippen. Nachtclubs, dancings, discotheken, indoor dining en dergelijke; bordelen en bars blijven gesloten. Naar verluidt, is er binnen bepaalde sectoren van het bedrijfsleven, grote onvrede ontstaan over de beslissing van de overheid, wie nou wél en wie niet in aanmerking komen voor wederopenstelling van bedrijven. Vooral in de horeca, is men niet te spreken over de selectieve benadering vanwege de overheid, voor wat betreft de wederopenstelling van met name restaurants. Men is vooral gebelgd over het feit dat casino’s open mogen, maar restaurants met open terrassen, niet mogen werken. Samenkomsten in casino’s en het niet bewaren van de social distancing, is naar de mening van deze sector, veel intensiever dan bij bediening van klanten in restaurants met open terrassen, waar er terdege rekening wordt gehouden met een goede spreiding van tafels en stoelen en het aantal te bedienen personen. Als voorbeeld wordt ook aangehaald, dat binnen het openbaar vervoer, het gevaar voor besmetting vele malen groter is dan in een gemiddeld restaurant met terras, dat zich wel wenst te houden aan de door de overheid gestelde protocollen. Deze bedrijven die op de rand van de afgrond zijn beland, zijn daarom van mening, dat de overheid ze doelbewust pesten zeer onvoldoende rekening houdt met hun benarde positie en niet denkt aan de arbeidsplaatsen die verloren gaan als dit nog veel langer duurt en ze volgens hen, zaken niet goed doordacht beslist, en bedrijven die zelfs een veel groter COVID-19-gevaar betekenen, wél de gelegenheid geeft hun activiteiten te hervatten. Op deze manier gaat de horeca kapot, terwijl de beslissing, recreatieoorden weer te openen, volgens delen van de horeca, even gevaarlijk is, omdat daar de besmettingen ook heel makkelijk kunnen plaatsvinden, omdat juist in die oorden, men vaak een loopje neemt met de protocollen en de controle op de naleving, van de social distancing maatregel veelal ontbreekt. Restauranthouders zijn zeer gebelgd over de jongste beslissing van Volksgezondheid en het covid-team, en dan vooral de exploitanten die met open terrasjes en een uitstekende ventilatie werken. Misschien kan er vanwege de overheid, toch opnieuw een herevaluatie van haar jongste beslissing komen en bedrijven die op permanente sluiting staan, een hulpreikende hand toesteken.