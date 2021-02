Onlangs is de staatsonderneming New SurFin N.V. opgericht, die onder het ministerie van Financiën en Planning valt. Volgens financiënminister Armand Achaibersing, heeft New SurFin het doel om investeringen aan te trekken. VHP-parlementariër Asiskumar Gajadien, zegt in het radioprogramma ABC Aktueel, dat er meer duidelijkheid moet komen over de staatsonderneming. Volgens Gajadien, moet de communicatie binnen de coalitie naar de samenleving toe, beter.

Verder zegt hij, dat de coalitie gezamenlijk een interpellatievoorstel heeft ingediend bij de voorzitter van De Nationale Assemblee, Marinus Bee. Aan hem is gevraagd, een vergadering uit te schrijven waarbij de regering duidelijkheid aan de samenleving verschaft. “Zowel binnen de coalitie als naar de samenleving toe, moet er gecommuniceerd worden. Een ieder is het ermee eens, dat er een investeringsbedrijf komt, maar hoe die tot stand komt, is wat hen zorgen baat. Er moet besproken worden wat er gedaan zal worden”, aldus Gajadien. Ook NPS-voorzitter Gregory Rusland, is van mening, dat er op een transparante manier naar de samenleving en partners toe, gecommuniceerd moet worden.