Het bestuur van de Particuliere Lijnbus-houders Organisatie (PLO), zegt dat de bustarieven verhoogd moeten worden als er geen verandering komt in de situatie van de bushouders. PLO-ondervoorzitter John Biffé, zegt in gesprek met Trishul Broad-casting Network, dat de prijs van diesel met ongeveer SRD 5 is gestegen, terwijl de bushouders nog steeds een tarief van SRD 5 hanteren. Ook banden en onderdelen zijn in prijs gestegen. Gezien deze situatie, is het volgens Biffé noodzakelijk de bustarieven te verhogen.. De PLO wil van de ministers weten wat er gebeurt, zodat zij de boodschap door kunnen geven aan de bushouders. Biffé geeft aan dat het huidige tarief nog gecalculeerd moet worden. Het is mogelijk dat het tarief na calculatie, boven SRD 8 zal uitkomen. ‘’De bushouders hebben water bij de wijn gedaan en een tarief van SRD 5 geaccepteerd. Ook wachten ze al acht maanden op de covid-gelden’’, zegt Biffé.

De benzineprijs is na het vaststellen van de nieuwe bustarieven, al enkele keren gestegen. Volgens de PLO heeft het eigenlijk geen zin om een bus te rijden, omdat alle winst opgaat aan benzine. De bushouders komen niet uit door alle verhogingen. “Als je een chauffeur in dienst hebt en die man haalt zijn loon eruit, wat houd je dan over? SRD 100 of SRD 150, je hebt niks.” Op alle trajecten rijden buschauffeurs minder ritten vanwege de avondklok. “Voordat je denkt is het zes uur en je moet stoppen, want je moet ook naar huis. De mensen blijven steken, want ze lopen als er geen vervoer is.” Biffé vraagt dan ook de regering, de avondklok te verschuiven naar 20.00 of 21.00 uur. De aanloop is volgens hem ook minder, waardoor buschauffeurs hooguit drie ritten per dag rijden.

“We hebben minder inkomsten. Mensen hebben schulden en de schuldeisers willen hun geld. Betaal de mensen hun gelden, zodat ze uitkomen”, stelt Biffé.

Hij geeft aan dat de bushouders ontevreden zijn en denken dat de PLO niets doet. Echter heeft de PLO een gesprek gehad met de directeur over de covid-gelden die nog niet gestort zijn. Van de directie is vernomen dat de stukken al naar het ministerie van Financiën zijn gestuurd, dat verantwoordelijk is voor de uitbetaling.

De bushouders willen weten waar ze aan toe zijn, maar volgens Biffé, laat het ministerie het afweten.

“Het lijkt alsof wij niets doen als bestuur, terwijl het bestuur dagelijks brieven schrijft, maar er wordt niet gereageerd. We weten niet waaraan het ligt en dat willen we weten. De voorzitter belt naar de minister en krijgt geen reactie van de minister. Dus we zitten allemaal in het donker”, stelt Biffé.

De PLO wil een gesprek met de minister van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT), waarin wordt aangegeven wat er gaat gebeuren.

Ook wenst het bestuur van de minister van Financiën te vernemen, hoe het staat met de uitbetaling van de covid-gelden. “We willen weten wat er met de gelden gebeurt. Krijgen we die wel of niet?” De PLO heeft drie maanden geleden voor het laatst met de minister een gesprek gehad, echter zonder resultaat.