Recentelijk werden de benzineprijzen voor de zoveelste keer binnen korte tijd verhoogd. De benzineprijs bij de SOL ging tijdens weekend lockdown, verder omhoog. Bij de pompen van oliemaatschappij GOW2, moet er nu voor een liter (unleaded) SRD 11,69 en voor een liter (Diesel) SRD 11,25 betaald worden. De nieuwe pompprijs voor unleaded bij de pomphouder Roy Boedhoe Enterprises, is vastgesteld op SRD 11,48 voor een liter. Voor SOL en Shell liep de prijs voor benzine (unleaded) op naar SRD 11,98 terwijl de prijs voor Diesel ongewijzigd bleef SRD 11,63. Vanwege de recente prijsverhoging, zullen de meeste mensen strikt op hun besteedbaar budget moeten letten en hun auto alleen gebruiken, indien strikt noodzakelijk. “Wij proberen het ook te overleven. Echter zijn er brandstofstations die het niet meer kunnen volhouden. Behalve als men in dienst van de overheid is, dan zijn de inkomsten voor deze mensen gegarandeerd. Maar voor anderen is het heel moeilijk, zij worden het hardst getroffen”, benadrukt de voorzitter van de Surinaamse Servicestation Exploitantenbond (SSEB), Sirodjenie Jankie tegenover De West. Jankie: “Men tankt nu, omdat men een bepaalde afstand moet afleggen.

Het is best moeilijk voor de mensen, zij proberen nu alleen maar uit te komen.” Volgens Jankie zijn er stations, waarbij de oliemaatschappijen zelf de eigenaren zijn, maar als een station van een oliemaatschappij is, zijn de exploitanten afhankelijk van de marge. De marge wordt volgens Jankie door de oliemaatschappij via de overheid vastgesteld. Jankie zegt, dat de verdeling tweederde voor de oliemaatschappij is, en één derde voor de retailers van de marge. Volgens Jankie, houden niet alle oliemaatschappijen zich hieraan. “Als de exploitant zijn ontevredenheid uit, vinden zij dat wij onze sleutel in moeten leveren. Wij hebben het niet zo makkelijk” benadrukt Jankie. Er is misschien wel geld in omloop, omdat men nu meer moet neertellen om benzine te kopen. De government take is volgens Jankie, al voldoende. De overheid kan de samenleving hiermee niet verder belasten. Vervolgens zei zij, dat de automobilisten de government take betalen, maar die geinned wordt door de retailers. “Wij dragen het af en wij worden het minst beloond. De grote hap in de vorm van de government take gaat naar de overheid, en de oliemaatschappijen. Toch worden wij als organisatie miskend’, aldus Jankie.