American Airlines (AA) versterkt haar toewijding aan haar Miami-hub met de aankondiging van twee nieuwe internationale routes naar Tel Aviv (TLV, Israël) en Paramaribo, Suriname (PBM), die in juli dit jaar van start gaan. Minister Albert Jubithana van Transport, Communicatie en Toerisme, zegt dat er vanaf 2014 een ‘open sky’ agreement is met de Verenigde Staten van Amerika. Gisteren maakte de vliegmaatschappij officieel bekend, dat ze vanaf juli, vijf keer per week zal vliegen op de route Miami- Paramaribo met een Airbus 319.

Vanaf juli zal American Airlines ook de eerste en enige Amerikaanse luchtvaartmaatschappij zijn die non-stop service aanbiedt aan PBM.

Vluchten worden vijf keer per week uitgevoerd, met een handig schema voor klanten die door de Verenigde Staten reizen om verbinding te maken via MIA. Als nieuwe bestemming voor de luchtvaartmaatschappij, wordt Suriname het negende land dat in Zuid-Amerika wordt bediend.

AA zal de onlangs aangekondigde dienst van New York (JFK) naar TLV aanvullen met vluchten van MIA naar TLV die in juni worden gelanceerd. De driemaal wekelijkse dienst van MIA naar TLV begint op 4 juni en zal werken op een Boeing 777-200. Tijdens de 12-uur durende vlucht kunnen passagiers kiezen uit Flagship Business, met liggende stoelen, Premium Economy of Main Cabin. De luchtvaartmaatschappij is van plan koosjere maaltijden voor te bestellen en koosjere wijn aan boord.

“American is altijd de grootste en beste in Miami geweest met meer vluchten naar meer plaatsen dan welke andere luchtvaartmaatschappij dan ook, en naarmate de vraag herstelt, zullen we nog groter en beter zijn dan ooit tevoren”, aldus Brian Znotins, Vice President Network Planning van American Airlines. “Onze nieuwe service naar Tel Aviv en Paramaribo, is het begin van verdere groei in Miami, en naarmate de stad groeit en uitbreidt, zal American Airlines hetzelfde doen.”