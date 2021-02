Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, Internationaal Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) verklaarde gisteren in het programma, Onder De Loep van ATV, dat de regering sinds 16 juli bezig is, een inhaalslag te plegen. Vervolgens zei hij dat er nu gesprekken worden gevoerd met bestaande partners, maar ook met nieuwe partners, en de personen die de afgelopen jaren niet in beeld zijn geweest. Volgens de minister zullen de gesprekken niet alleen op het politieke vlak worden gevoerd, maar zullen die ook gaan over samenwerken. “Er zullen bijzondere samenwerkingen komen, om het land op het internationale vlak te positioneren”, aldus Ramdin.

Ramdin verklaarde, dat er al geruime tijd gesproken wordt met China, India, en Indonesië, om zo de herbevestiging en de stand van zaken op te maken, waar Suriname momenteel meezit. Tegelijkertijd wordt er ook gekeken de relatie met de Verenigde Staten, Nederland en Frankrijk te versterken. Naast deze landen besteedt de regering volgens Ramdin, ook veel aandacht aan de buren, Guyana, Frans- Guyana, en Brazilië. Ramdin haalde tevens aan, dat er ook naar andere landen wordt gekeken, die van betekenis kunnen voor Suriname kunnen zijn; landen als Marokko, Turkije, Ghana, maar ook landen in Zuid- Oost Azië, zoals Singapore, en Thailand. Ramdin: “Wij zijn aan het uitbreiden, wij willen op de wereldkaart herkenbaar zijn. Het beleid is erop gericht, dat wij niet afhankelijk zijn van één land of één regio. Wij willen op alle continenten vrienden hebben.” Ramdin benadrukte, dat het buitenlandsbeleid, voordelen voor Suriname zal moeten opleveren. “Het kunnen politieke voordelen zijn, want wij hebben een rol in die internationale gemeenschap, maar ook in Caricom verband hebben wij een rol te vervullen”, stelde Ramdin. Zeker met landen als de Verenigde Staten, Frankrijk en Nederland, zal er volgens Ramdin over technische samenwerking gesproken worden. Er zijn reeds afspraken over gemaakt, waarbij in de volgende fase zal gaan over het uitwerken van die afspraken.

Ramdin verklaarde eveneens, dat de president van Guyana, Irfaan Ali en president Chandrikapersad Santokhi, van mening zijn, een goede strategische samenwerking te hebben, die een langdurig karakter dient te hebben. Ramdin: “Uiteraard is Guyana met olieexploitatie begonnen en wij nog een paar jaren hebben te gaan. Maar ondertussen hebben wij onze eigen olie-industrie on-shore ontwikkeld.“ Volgens Ramdin heeft Suriname, in het kader van ontwikkeling binnen de olie-sector, in vergelijking met Guyana, meer ervaring. Vervolgens zei Ramdin, dat er ook met Staatsolie gesproken is over een kleine missie, die richting Guyana zal gaan, om te vernemen waarmee Guyana bezig is. “Er zijn enorme investeringen, kapitaalintensieve investeringen, de Shore Base ligt boven 1 miljard USD, waarbij wij daarvoor interessant moeten zijn”, aldus Ramdin.

In het kader van olie en gas, wordt er volgens Ramdin, op strategische manier samengewerkt, waarbij aardolie de eerste grote bron zal zijn. “De wereld kijkt naar ons, dus het heeft geen zin, ruzie te maken met buurlanden die een grote enorme potentie hebben. Wij moeten naar de positieve agenda kijken, om uit te zoeken wat wij eruit kunnen halen”, stelde Ramdin.

Bruggen

Ramdin is voorts van mening, dat het een noodzakelijke ontwikkeling is, een vaste oeververbindingen te creëren tussen de landen, in Noord- Oost en Zuid- Amerika, maar ook met Frans-Guyana. Volgens Ramdin kan een oeververbinding, de handel bevorderen, maar ook het personenverkeer, vervolgens zal het een nauwere band creëren tussen beide landen. Ramdin onthulde, dat de voorbereidingen voor de brug al getroffen zijn. “In dit geval zijn er zoveel aanbiedingen, voor wat betreft de bouw van de brug, maar er moet dan echt goed gekeken worden, met welke bedrijven er samengewerkt zal worden. Veel landen hebben interesse, waardoor het financieel geen probleem zal zijn”, zei Ramdin. Vervolgens zei hij dat Suriname aan andere landen, een strategische en geografische locatie biedt, die als hulp kan functioneren naar Zuid- Amerika, en Latijns-Amerika. Echter zullen de Surinaamse zeevaartroute, en luchtvaartroutes volgens Ramdin eerst in orde gebracht moeten worden. Ramdin: “Veel bedrijven kunnen hun bedrijven en regionale kantoren, in Suriname vestigen en van hieruit opereren.” Ramdin stelde ook, dat Suriname natuurlijke hulpbronnen heeft, die een spin-off zullen hebben en veel economische waarde zullen vertegenwoordigen, waarbij investeerders aangetrokken kunnen worden. “Wij moeten er echter nu mee beginnen, omdat de wereld niet stil staat”, aldus Ramdin.