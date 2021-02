“Meneer May, u hebt twee opties. U gaat onmiddellijk opruimen of alle goederen worden per direct in beslag genomen. Zo ben ik benaderd door de dc. Men heeft mij niet eens gevraagd waarmee ik bezig was op dat moment”, zegt natuurgenezer Germain May, tegen de krant. May zegt dat de districtscommissaris (dc) van Marowijne Noord-Oost, Clyde Hunswijk, hem gesommeerd heeft per direct te stoppen met de verstrekking van zijn oso dresi. Volgens Hunswijk, heeft hij instructies gekregen vanuit de top van Volksgezondheid om de verstrekking van de zogenaamde oso dresi’s tegen COVID-19, stop te zetten. Volksgezondheid stelt dat de oso dresi’s niet gecertificeerd zijn, derhalve weet men niet wat de werking ervan is. De dc benadrukt, dat de instructie niet van hem, maar van Volksgezondheid afkomstig is.

Hunswijk zegt niet op de politieke toer te zijn, maar slechts zijn werk te doen als burgervader. Ook geeft hij aan, May niet weg te hebben gejaagd uit het district, echter mocht de verstrekking en eventuele verkoop van oso dresi’s geen voortgang vinden. “Welke oso dresi in Suriname is gecertificeerd? Is er een lab in Suriname waar ik mijn product kan laten testen, want dan wil ik hieraan wel meewerken”, zegt May. Hij geeft aan nooit te hebben gezegd dat zijn product helpt om corona te voorkomen. “Mijn product dient slecht ter versterking van het immuunsysteem, dit vermindert de kans op het oplopen van corona”, aldus May. Hij zegt teleurgesteld te zijn over de wijze waarop hij is behandeld, vooral omdat hij de oso dresi niet verkoopt, maar gratis verstrekt. “Ik meen het met de bevolking, dus ik verkoop het niet. Ik verdeel mijn product landelijk. Ik ben zelfs naar Wanica geweest waar de president woont en wanneer ik kom waar de vicepresident woont, dan word ik onheus behandeld.” May benadrukt dat hij niet uit zichzelf naar Albina is gegaan, maar gereageerd heeft op de vraag vanuit de gemeenschap. “De mensen zijn in grote getale naar Albina getrokken, omdat ze van anderen hebben gehoord dat het werkt’’, zegt May. Volgens hem, adviseren zelfs artsen zijn product. ‘’Ik ga door met het goede werk, maar ik zal het district Marowijne niet meer aan doen’’, aldus May.