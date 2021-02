De teruggave van de geldzending van 19,5 miljoen euro van Surinaamse banken die door de Nederlandse justitie in april 2018 in beslag is genomen, komt mogelijk een stap dichter bij. De contante geldzending werd toen op Schiphol in beslag genomen op verdenking van witwassen. Volgens de rechtbank was het beslag in strijd met het internationaal publiekrecht. ‘Het strafvorderlijk beslag op een geldtransport van 19,5 miljoen euro vanuit Suriname, is terecht opgeheven wegens staatsimmuniteit.’ Dit oordeel is volgens advocaat-generaal (AG) Taru Spronken juist, zodat zij de Hoge Raad adviseert het cassatieberoep dat door het openbaar ministerie is ingesteld, te verwerpen.

Spronken stelt zich op het standpunt, dat de Centrale Bank van Suriname als belanghebbende dient te worden aangemerkt en de rechtbank terecht het beroep op staatsimmuniteit heeft erkend. Dit is de conclusie van Spronken in de zaak waarin de rechtbank Noord-Holland heeft geoordeeld over een klaagschrift dat was ingediend door de Centrale Bank van Suriname (CBvS). “Ik denk dat we in dit stadium nog moeten wachten tot de finale uitspraak van de Hoge Raad. De conclusie van AG is precies in lijn met ons argument, maar laten we het recht op dit ogenblik haar beloop laten gaan. Wij zijn altijd optimistisch geweest tijdens dit proces”, aldus de CEO van De Surinaamsche Bank, Steven Coutinho. De CEO van Finabank, Eblein Frangie, zegt content te zijn met de conclusie. “Wij kijken uit naar de uitspraak van de Hoge Raad nu”, zegt Frangie. De uitspraak in deze zaak is op 23 maart.