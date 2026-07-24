Politie Latour houdt drie vreemdelingen aan

De drie Nigeriaanse verdachten T.A. (55), U.O. (34) en E.O. (33) zijn op dinsdag 21 juli 2026 door de politie van het bureau Latour aangehouden. De wetsdienaren kregen op die bewuste dag de melding van een winkeldiefstal met geweld bij een supermarkt aan de Indira Gandhiweg en gingen ter plaatse voor onderzoek.

Bij aankomst troffen zij de benadeelde, L.H. (58) aan, die de politie voorhield dat hij lid is van een Chi-nese app groep en door een onbekende man was benaderd met het verzoek een groot geldbedrag in vreemde valuta aan hem te geven. Zoals was overeengekomen, zou de onbekende man het bedoelde geldbedrag eerst op het rekeningnummer van de aangever overmaken, waarna hij het contante geld door een andere man bij de winkelier zou laten ophalen. De onbekende apper stuurde vervolgens een foto van de persoon die het geld zou ophalen. Kort daarna arriveerden drie mannen bij de winkelier en begaven zich naar een ruimte, waar het geld met behulp van een geldtelmachine werd geteld. De winkelier maakte wederom via de app contact met de onbekende persoon, aangezien gebleken was dat de overmaking nog niet had plaatsgevonden. Daarbij kreeg hij van de man te horen, dat de overboeking niet kon worden uitgevoerd. Bij die gelegenheid nam één van hen het geld van de tafel en wilde de ruimte verlaten. De winkelier eiste zijn geld terug, maar de verdachte gaf daaraan geen gehoor. De winkelier gaf toen gelijk een me-dewerker de opdracht, de roldeuren van de supermarkt te sluiten en schakelde onmiddellijk de politie in. De wetsdienaren deden direct het adres aan, waarna het drietal werd aangehouden. Bij de aanhouding werd het volledige geldbedrag in vreemde valuta op één van de verdachten aangetroffen en in beslag genomen. Na overleg met het Openbaar Ministerie zijn de verdachten T.A., U.O. en E.O. hangende het onderzoek door de politie in verzekering gesteld.