NDP-parlementariër en bestuurslid van deze politieke partij, Sergio Akiemboto, heeft kort geleden in een formele brief aan de Nationale Democratische Partij (NDP) meegedeeld, zijn partijlidmaatschap te beëindigen. Vervolgens zou hij daarbij ook zijn zetel in het parlement hebben opgegeven. Volgens Akiemboto zou het besluit om uit de politiek te stappen, een diepgaande zelfanalyse en actuele sociale mening betreffen. Recentelijk heeft Akiemboto door middel middel van een schriftelijke verklaring aan de Assembleevoorzitter Marinus Bee te kennen gegeven, dat hij de opzegging van het lidmaatschap intrekt. Echter heeft hij deze op 22 januari aangeboden aan De Nationale Assemblee (DNA). President Chandrikapersad Santokhi heeft in een briefwisseling met het parlement bevestigd, dat er geen rechtsgevolgen aangesloten kunnen worden aan de toen ingediende ontslagbrief van Akiemboto. De advocaat, Hugo Essed stelde gisteren in het programma ABC Aktueel, dat Akiemboto DNA en zijn partij verlaten heeft, en een ieder daar respect voor had. Echter het volgens Essed aan DNA om te beslissen of de ontslagbrief van 5 januari 2021, er daaraan rechtsgevolg aan kan worden verbonden. De ontslagbrief is al ingediend, Akiemboto is volgens Essed dus geen DNA lid meer. “De opvolgingsprocedure moet daarom per direct in gang gezet worden”, aldus Essed. Maar na amper twee weken is Akiemboto van gedachten veranderd, wat volgens Essed niet kan. “Ook de president draagt nu bij aan de spraakverwarring”, benadrukte Essed. Volgens hem, heeft de president in dezen geen enkele bevoegdheid, maar slechts één plicht en dat was de ontslagbrief door te sturen naar DNA. Essed is voorts van mening, dat de president echter verzuimd heeft, de ontslagbrief door te sturen naar DNA. Essed verklaarde, dat de president de ontslagbrief pas naar de DNA heeft gestuurd, nadat hij de intrekkingsbrief ontvangen had. Bovendien geeft de president volgens Essed een oordeel aan, dat hij aan de ontslag- als intrekkingsbrief, geen rechtsgevolg verbindt. Essed: “Met alle respect voor de president, maar ik ben echter van mening, dat de president met zijn oordeel, buiten zijn grondwettelijk boekje is gestapt.” Essed verklaarde, dat de ontslagbrief daarom ook terecht aan het staatshoofd gericht werd. Aangezien het een staatsrechtelijke aangelegenheid is, dient de president volgens Essed, in dezen zijn functie te vervullen als onpartijdig staatshoofd. Volgens Essed blijkt de president in dezen zich te gedragen als een politieke regeringsleider. Essed: “Echter wordt er beweerd, dat er in het recht een algemene regel bestaat, dat in het beginsel, elke rechtshandeling kan worden ingetrokken, of ongedaan kan worden gemaakt.” Echter heeft Essed ook vernomen, dat het ontslag eerst geaccepteerd moet worden, voordat het lidmaatschap beëindigd kan worden of dat het echter pas eindigt, als de procedure van de opvolgende, officieel op gang gezet is. ”Er wordt nu beweerd, dat Akiemboto alsnog terug kan keren, als de twee opvolgende DNA leden, niet zouden bewilligen”, aldus Essed. Hij verklaarde, dat men met de beginselen uit het recht filosofisch schermt of regels uit het verbintenis-, arbeids- of administratief recht toepast, welke regels in dit geval volgens Essed, niet aan de orde zijn. Essed: “Artikel 68 lid 1 punt B van de grondwet, staatsrecht. Het artikel is zo duidelijk, dat er geen verschil kan bestaan over de interpretatie.” Essed stelde, dat het lidmaatschap door de ontslagbrief eindigt. “Geen enkele belangenafwegingen, aanvaarding, acceptatie of opvolgingsprocedure is aan de orde. Het ontslag is een staatsrechtelijk rechtsfeit, dat zich reeds heeft voltrokken”, zei Essed. Vervolgens zei hij, dat Akiemboto sinds 5 januari 2021 geen DNA lid meer is, waarbij de intrekkingsbrief staatsrechtelijk, wat Essed betreft, geen waarde heeft en hij verder buiten beschouwing laat. Essed: “Artikel 68 lid 3 van de grondwet delegeert de nadere regeling van het ontslag. Het einde van het lidmaatschap is een rechtsfeit geworden door de ontslagbrief, dat zegt de grondwet.” Volgens Essed is de datum van 5 januari 2021 op de ontslagbrief, een evidente verschrijving en het heeft dus geen enkele rechtsgevolg. Akiemboto heeft naast zijn brief, publiekelijk verklaard, dat hij zijn ontslag ingediend heeft, het is volgens Essed dus een feit van algemene bekendheid. “Akiemboto heeft de ontslagbrief niet alleen eigenhandig ondertekend, maar ook gedagtekend. Het is laat doorgestuurd, maar het heeft zijn werking al gehad”, benadrukte Essed.