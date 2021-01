Het Korps Politie Suriname (KPS) is al geruime tijd bezig om burgers op te sporen die achterstallige verkeersvonnissen op hun naam hebben. Naar wij vernemen gaat het om meer dan 20.000 mensen met openstaande boetes. “De opsporing van deze verkeersovertreders wordt uitgevoerd door middel van straatacties en ook passagiers die vertrekken of aankomen op de Johan Adolf Pengel luchthaven. Sinds COVID-19 in Suriname zijn intrede heeft gedaan, zijn de werkzaamheden op de luchthaven op een laag pitje, maar deze opsporingen zorgen er wel voor dat de staat een behoorlijk bedrag in kas krijgt. De politie heeft al vaker verkeersovertreders opgeroepen om alsnog hun boetes te betalen, helaas geeft een grote groep geen gehoor hieraan”, aldus een betrouwbare bron.