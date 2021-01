“De andere ministers en ook ik, zullen vandaag nog getest worden”, aldus minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid. Volgens de minister, hebben wij momenteel te maken met een community transmission, waardoor het best mogelijk is, dat iemand in contact kan komen met een ander die geen symptomen vertoont, maar wel besmettelijk is. Ramadhin: “Wij hebben bij de Zoom-presentatie van gisteren reeds aangegeven, dat een overgroot deel van de mensen, niet aan kan geven dat het met iemand in contact is gekomen die COVID-19 heeft.” Volgens de minister is de contact-tracing daarna een probleem. Ramadhin verklaart, dat de samenleving zal moeten helpen om zo ook verlichting in de ziekenzorg te brengen. “Er wordt vanwege de regering alles in het werk gesteld om de reguliere zorg zolang mogelijk in stand te houden”, aldus Ramadhin in ABC Aktueel. Deze week heeft Suriname nog één dode moeten betreuren, die aan COVID-19 is bezweken. Volgens Ramadhin, is het zo dat er asymptomatische mensen zijn; die dus geen symptomen vertonen, en als gevolg van complicaties bij onderliggende aandoeningen aan COVID-19 overlijden.

Ramadhin: “Wij zien bij de COVID-19 website dat er aantallen, en soms doden worden bijgeschreven.” Personen lopen volgens Ramadhin asymptomatisch rond, waardoor weer anderen besmet raken. Deze mensen vertonen geen klachten, maar worden wél positief getest. “Deze personen zijn de “drivers” van de epidemie, zij verspreiden COVID-19 verder” benadrukt Ramadhin. Vervolgens is hij van mening, dat mensen zich niet laten testen. Ramadhin: “Er zijn nu meerdere locaties waar men de mogelijkheid heeft zich te laten testen.” Ramadhin stelt, dat de regering, de mensen zal blijven attenderen en ook adviseren om te gaan testen. “Hoe sneller mensen gaan testen, hoe beter het voor ons als overheid is, de mensen te identificeren “filteren”, en de samenleving hierdoor minder COVID-19 positieven zal hebben.” Ramadhin verklaart, dat alle afgekondigde COVID-19 maatregelen, gebaseerd zijn op indicatoren. Hij zegt, dat er bij het treffen van maatregelen, niet zomaar besluiten genomen worden.

Er wordt rekening gehouden met de maatschappelijke realiteit. “We willen de samenleving niet sluiten, de economie ook niet in gevaar brengen, maar de gezondheid van de mens is wél prioriteit”, aldus Ramadhin.