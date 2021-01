De medische zorg maakt momenteel zeer moeilijke tijden door wegens de verslechterende COVID-19-situatie in ons land. Volksgezondheidsminister Amar Ramadhin zei gisteren tijdens een online persbriefing, dat de zorg in Suriname tegen zijn maximum aan zit. Dit is het geval bij ’s Lands Hospitaal, Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) en het Diakonessenhuis, die geen bedden meer vrij hebben. Het Wanica Ziekenhuis en het RKZ zitten op 50 procent van hun capaciteit. Het Mungra Medisch Centrum (MMC) heeft in totaal 14 bedden. Het AZP, het hart van de zorg, heeft op dit moment een niet functionerende Operatie Kamer (OK). Enkele medewerkers van de OK, zijn recentelijk positief getest op COVID-19. Dit betekent dat alle reguliere operaties zijn uitgesteld tot nader order. Alleen in spoedgevallen worden nog operaties verricht.

De bewindsman doet daarom een beroep op de samenleving extra voorzichtig te zijn, vooral in het verkeer. Hij vroeg dinsdag jl. tijdens een Zoom-persconferentie, om de Spoed Eisende Hulp (SEH) zoveel mogelijk te vermijden.

Er moet zoveel als mogelijk gebruik gemaakt worden van de huisartsen. Er zal ook een beroep op hen worden gedaan, om veel meer te doen voor hun patiënten. Zij moeten bereikbaar zijn, zodat de SEH wordt ontlast. Hoe minder mensen de ziekenhuizen bezoeken, des te beter. De ziekenhuizen staan nu enorm onder druk, zei Ramadhin. “We gaan die druk met z’n allen moeten helpen verlichten,” zegt hij. Aan de frontlinie-werkers in de gezondheidszorg meldt de minister, dat met een goede samenwerking tussen de ziekenhuizen, ervoor gezorgd zal worden dat de randvoorwaarden aanwezig zijn om het werk te kunnen blijven doen.

Twee weekendsonder lockdown

De situatie in ons land kan momenteel geplaatst worden in de categorie Code Rood, waarbij een ieder in de samenleving potentieel besmet kan zijn. Het uitgaansverbod is daarom voor de komende periode aangescherpt;

• Vrijdag 29 januari om 19:00u t/m maandag 1 februari 05:00u

• Vrijdag 5 februari om 19:00u t/m maandag 8 februari 05:00u

De twee weekend lockdowns zijn noodzakelijk en onvermijdelijk om ook het zorgpersoneel wat rust te gunnen. Er is sprake van code rood, omdat het virus zich heel makkelijk kan verspreiden als veel mensen bij elkaar. Daarom geldt er ook een samenscholingsverbod voor groepen groter dan vijf personen. De bewindsman riep de samenleving op, alle rust te bewaren en voor de voormelde weekeinden het hoog nodige te kopen. Hamsteren is niet nodig omdat de winkels door de week normaal open blijven.

Het 150ste leven werd gisteren opgeëist door het COVID-19 virus in Suriname. Het gaat om het 29ste slachtoffer voor januari. Deze persoon is thuis komen te overlijden. Afgelopen etmaal zijn 62 personen positief bevonden. Er werden 319 swabs uitgevoerd. Voor het eerst heeft Wanica meer geïnfecteerden dan Paramaribo. 21 personen werden daar positief getest, terwijl Paramaribo 14 nieuwe gevallen erbij kreeg. 71 personen werden genezen verklaard. Het aantal actieve gevallen is nu op 667. Op de Intensive Care Unit worden 11 zieken behandeld. 98 patiënten zijn in ziekenhuizen opgenomen. In isolatie verkeren volgens het Covid-dashboard 276 personen die positief bevonden zijn.