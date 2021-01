‘Strakke handhaving van belang, ook bij Maritieme Politie’

De COVID-19-persconferentie werd gisteren via Zoom gehouden. De minister van Justitie en Politie (JusPol), Kenneth Amoksi, deelde mee dat de politie in het kader van de naleving van de covid-maatregelen, de controle zal opvoeren. De Maritieme Politie (MP) zal volgens Amoksi, eveneens de controle opvoeren. De MP zal onder andere optreden tegen Braziliaanse schoeners die nabij de Nieuwe Haven aangemeerd zijn. Volgens Amoksi vertoeven heel wat vreemdelingen illegaal aan boord van deze schoeners. De vreemdelingen kunnen in het bijzonder voor de volksgezondheid, een gevaar vormen. “De Maritieme Politie is reeds bezig met verhoogde controle, zo hebben zij reeds drie schoeners verwijderd”, zei Amoksi. Behalve de normale werkzaamheden van de politie, zal per ingaande vandaag, de politie zich ook concentreren op roadblocks. “We worden strenger.” Amoksi zegt, dat op strategische locaties er roadblocks opgeworpen zullen worden met als doel mensen die de lockdown proberen te ontwijken door naar de recreatieoorden of het binnenland te trekken, te ontmoedigen.

Ten aanzien van de verhoogde controle, zal JusPol volgens Amoksi, onder andere ondersteuning krijgen van het Korps Penitentiaire Ambtenaren, de Arbeidsinspectie, Defensie en het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG). “Vooral wat het feesten betreft, zijn de boetes reeds opgetrokken. We hebben een boetelijst en op het organiseren van feesten staat nu een boete van SRD 5000. Ook de boete bij het overtreden van het samenscholingsverbod is verhoogd. Voor de komende weken zullen we strakker op bepaalde punten die reeds zijn opgevallen, letten”, aldus Amoksi.

De minister zei dat wat de dispensatiebrieven betreft, er dispensatiezones zijn geregistreerd, hetgeen inhoudt, dat een dispensatiehouder zich alleen kan begeven in het gebied (zone) waarin de dispensatiehouder gebonden is zich te kunnen verplaatsen.