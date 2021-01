Het Asycuda-systeem van de douane werkt naar verluidt al dagen niet. Dit systeem is sinds zaterdag 23 januari na de grote stroomuitval, uitgevallen. Door het uitvallen van dit belangrijkste systeem, liggen in- en uitvoer in de Dr. Jules Sedney haven stil. Ondernemers kunnen door deze storing niet inklaren of uitvoeren, wat een hele grote schade voor hen betekent. Voorlopig worden alleen de allerbelangrijkste goederen handmatig afgehandeld. Een buitenlandse consultant zou reeds zijn ingeschakeld om het systeem weer operationeel te krijgen. Volgens financiƫnminster Armand Achaibersing, is het voor het eerst sinds zijn aantreden op Financiƫn voorgekomen, dat het asycuda-systeem is uitgevallen. Hij verklaarde ervoor te zullen zorgen dat dit probleem zich niet herhaalt na elke stroomonderbreking.