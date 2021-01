De exploitant van Block 47, Tullow Oil, zal de exploratieput boren die de meeste kans op succes biedt. Ratio Petroleum meldt dat Tullow is begonnen met de exploratieput Goliathberg Voltzberg North-1 (GVN-1), voor de kust van Suriname.

Sinds begin 2020 zijn in Suriname vijf ontdekkingen gedaan en zijn er meer dan 10 miljard BOE ontdekt in het productieve Guyana-Surinaamse bekken als onderdeel van de uitgebreide exploratieoperaties die sinds 2015 plaatsvinden. Dit is de tweede exploratieboring voor Ratio Petroleum in het basin naar aanleiding van Tanager-1 (Guyana), dat onlangs als een ontdekking werd verklaard. Een update CPR voor de Tanager-ontdekking en voor de extra prospects in Kaieteur Block wordt half februari gepubliceerd.

Volgens het rapport van de Best Estimate van NSAI, wordt het potentieel in GVN-1 geschat op 235 miljoen vaten olie met een geologische kans van 34 procent op succes.

Het boren zal worden uitgevoerd door de Stena Forth, die werd gebouwd in 2009 en wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde boorschepen ter wereld, op een waterdiepte van 1.900 meter tot een totale diepte van 5.400 meter.

De afgelopen maand heeft Ratio Petroleum de succesvolle uitoefening van Warrants (serie 2) (92%) gemeld, die USD 22,6 miljoen aan zijn bestaande kasreserves hebben toegevoegd, waardoor zijn aandeel van USD 15 miljoen in het totale boorbudget van USD 60 miljoen is verzekerd.

Voorlopige resultaten van het boren worden binnen 70 dagen verwacht. Het blok, dat 2.350 vierkante kilometer beslaat op zeedieptes tussen 1.300 en 3.000 meter, wordt door NSAI geschat op 927 miljoen vaten olie in drie verschillende perspectieven (inclusief de GVN-1-prospect).