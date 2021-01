De maatregelen voor de komende 14 dagen (26 JANUARI 2021 T/M 9 FEBRUARI 2021:

A. ALGEMEEN

– Dragen mond/neusbedekking verplicht buiten het eigen huis, met name bij het betreden van ruimten (behalve voor kinderen tot de leeftijd van 12 jaar)

– Avondklok van 19 uur tot 5 uur de volgende dag, gelden voor de weekdagen (maandag t/m vrijdag)

-Twee achtereenvolgende weekend total lockdowns ingaande vrijdag 29 jan om 19:00u t/m maandag 1 feb 05:00u en op vrijdag 5 februari om 19:00u t/m maandag 8 februari 05:00u. In de weekend lockdown zullen alleen specifieke groepen personen met toestemming op straat mogen. Alle winkels en handelzaken zullen gesloten zijn.

– De bevolking wordt verzocht om reeds bij beginnende symptomen zo snel mogelijk te gaan testen en zich te isoleren van collega’s en familie totdat de test uitslag bekend is.

– Overheidskantoren en andere bedrijven zoveel als mogelijk met minimale bezetting; zoveel als mogelijk van huis uit werken en slechts de essentiele diensten functioneren

– Samenscholingen toegestaan tot maximaal 5 personen, behalve voor werk en sectoren/activiteiten waarvoor er een protocol is.

– Religieuze bijeenkomsten, gebedsdiensten, rouwzittingen en begrafenissen: tot maximaal 10 personen (indien de ruimte de anderhalve meter afstand toelaat) en onder strikte naleving protocol.

– Verbod op feesten, inclusief huisfeesten die potentiële mass spreading events zijn (hiervoor mag onder geen beding toestemming/ontheffing gegeven worden door de autoriteiten!)

– Restaurants: afhaal en delivery onder naleving protocol (na 19u alleen voor delivery service tot 22u). In weekend lockdown de hele dag alleen delivery tot 22 uur

– Bars, clubs, dancings en indoor dining restaurants: gesloten

– Casino’s en betting kantoren: gesloten

– Transport: onder naleving protocol

– Markten: weekdagen open onder naleving protocol en strak toezicht marktmeesters, milieu- en arbeidsinspectie; in het weekend gesloten.

– Recreatieoorden: gesloten

– Gyms, yoga en-dansscholen, aerobics, zumba: gesloten

– Contact sporten: niet

– Scholen gesloten (opstart afstandsonderwijs in behandeling)

Vermeldenswaard zijn de volgende besluiten:

1. De handhaving zal intensiever zijn gedurende de komende periode.

2. Het gebruik van alcohol in het openbaar is per zaterdag 23 januari 2021 verboden

3. Het onnodig en zonder reden ophouden in groepsverband voor een winkel is per zaterdag 23 januari 2021 verboden.

4. Per zaterdag 23 januari 2021 is winkelbezoek slechts toegestaan voor 1 persoon per gezin.

5. Recreatieoorden zijn gesloten. Tegen personen die in weekenden zich naar recreatieoorden willen begeven, zal worden opgetreden. De sancties zullen eveneens gelden voor de vergunninghouders van recreatieoorden.