Volksgezondheidsdirecteur Rakesh Gajadar Sukul, verklaarde afgelopen zaterdag, dat in de eerste vaccinatie-ronde van ons land, zo’n 140.000 inwoners het Pfizer-vaccin, toegediend zullen krijgen. Ons land krijgt 2.000 – 3.000 doses van het vaccin. Daarna volgen er meerdere ronden en ook meerdere soorten vaccins via de Covax-faciliteit. ‘’Via een ander platform, gaan we iets meer dan 70.000 vaccins ontvangen, zodat we zeker zo’n 180.000 mensen kunnen inenten”, legde Gajadar Sukul uit. Hij zei verder, dat wij in de afrondende fase zijn met het vaccinatieplan.

Er wordt een fonds opgezet met steun van het bedrijfsleven. Kinderen onder de 18 jaar worden nog niet gevaccineerd, omdat het Pfizer-vaccin nog niet is goedgekeurd voor deze groep. De mensen die het vaccin het hardst nodig hebben, zullen eerst worden gevaccineerd, deelde de minister mee. Geen enkel land is momenteel in staat, de gehele bevolking te vaccineren, omdat het middel nog niet in die hoeveelheden verkrijgbaar is. De farmaceutische fabrieken zijn nog niet in staat aan de grote vraag te voldoen.

De eerste lading vaccins wordt in de eerste helft van februari in Suriname verwacht.

Allereerst zullen gezondheidswerkers die in de eerste linie werken, worden gevaccineerd. Het gaat om 1300 tot 1.500 personen. Daarna volgen de ongeveer 2.000 mensen, die in bejaardentehuizen verblijven. Gezondheidswerkers in de tweede lijn, mensen essentieel voor de nationale veiligheid, regeringsfunctionarissen, politie, onderwijzers, mensen boven de 60, diabeten, personen met longziekten, die aan hypertensie lijden, kankerpatiënten en inheemsen zullen eveneens eerder gevaccineerd worden.

De voorlichtingscampagne start deze week. Er is al een compleet plan opgezet, hoe bijkans 140.000 mensen, gevaccineerd kunnen worden. Het Bureau Openbare Gezondheidszorg, waar ook het Nationaal Immunisatie Programma is ondergebracht, heeft de expertise om zo’n omvangrijk project uit te voeren.