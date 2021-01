Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, verklaarde gisteren tijdens de COVID-19-persconferentie, dat elk mens het recht heeft te protesteren. “Wij komen als overheid niet aan het recht op protest”, benadrukte Ramadhin. Maar volgens de minister moet er wél rekening mee gehouden worden, dat het protest bemoeilijkt wordt door de COVID-19-situatie. Momenteel geldt een samenscholingsverbod van maximaal vijf personen. Ramadhin heeft geconstateerd, dat bepaalde mensen zonder mond- en neusbedekking aan het protest hebben deelgenomen. Ramadhin: “Dit bevordert alleen maar de verspreiding van het virus. De beweging van de mens zal bepalend zijn voor de uitkomst.” Hij is voorts van mening, dat COVID-19 momenteel een nationale ziekte is en dat dit soort van gedragsbewegingen, de transmissie bevorderen. “Wij moeten nuchter blijven en de koppen bij elkaar steken”, aldus Ramadhin. Het gedrag van grote protesterende groepen die de COVID-19 maatregelen niet in acht nemen, is volgens hem afkeurenswaardig.

COVID-19 vaccin

Ramadhin zei, dat Suriname zich gecommitteerd heeft aan de COVAX-faciliteit vanwege de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO). Suriname zal volgens Ramadhin voorzien worden van de eerste distributie van vaccinaties. “Dit vaccin is bestemd voor een heel klein deel van de populatie, vooral bestemd voor de gezondheidswerkers”, aldus de minister. Hij onthulde, dat wij de vaccinaties begin februari kunnen verwachten, mits ons land voldoet aan de gestelde voorwaarden. Ramadhin: “Echter moet nog een paar juridische en beleidsmatige zaken in orde gemaakt worden en wel voor 18 januari.” Volgens Ramadhin, moet er nog aan de organisatie bekendgemaakt worden of Suriname ready is voor het vaccin. Vervolgens zei hij, dat het vaccin wél met open armen zal worden ontvangen, omdat ook onze gezondheidswerkers beschermd moeten worden tegen het CO VID-19 virus.