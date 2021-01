De protestactie van activist Sibrano Pique die voor vandaag gepland was, is verschoven met een paar dagen. Het is niet duidelijk op welke dag het protest door zal gaan. Pique maakte vandaag op zijn Facebookpagina bekend, dat de protestactie nu op Facebook zal plaatsvinden. Volgens Pique, kunnen mensen zich ook vrijer uiten op dit medium. De mensen zijn opgeroepen hun misnoegen op een deskundige manier in de comments te doen, terwijl Pique live zal zijn. Pique heeft afgelopen zaterdag een protestactie gehouden, waaraan tientallen mensen deelnamen. Volgens Pique waren zes maanden genoeg voor de regering om zaken op orde te brengen.

De activist gaf aan dat de samenleving moe is van de handelingen van de president die volgens hem niet erop gericht zijn de belangen van het volk te behartigen. Pique had geen vergunning voor de actie van zaterdag die overigens ook in strijd was met de covid-maatregelen. Echter na een gesprek met de politie, mocht Pique zijn actie vredig voeren. De actie van vandaag wordt volgens Pique verschoven om bepaalde zaken te evalueren.

Volgens hem voert hij een rechtvaardige strijd voor Surinamers en met Surinamers.

“Een rechtvaardige strijd gaat overal, je gaat vrienden verliezen en vrienden maken, maar als je rechtvaardig bezig en een doel wil bereiken met de Surinamers, dan vrees je geen kwaad. Ik heb een rein geweten dus ik vrees geen kwaad”, zei Pique. Hij gaf aan dat velen misschien zullen beweren dat hij actie voert omdat hij niet van de president, de vicepresident of andere mensen in de regering houdt, maar volgens hem gaat het niet daarom. ‘’Wat belangrijk is, is dat ik van Suriname houd.’’

Pique is van mening dat de regering hem stiekem wil zijn vrije meningsuiting wil ontnemen. “Wie slaapt in de democratie, wordt wakker in de dictatuur. Ik krijg nu weer dreigende telefoontjes, apps, maar deze dingen gaan ervoor zorgen dat ik terugkom. Ik stoor mij niet aan wat de media gaat schrijven of verkondigen. Als Chan IMF niet afzegt, moet Chan opdonderen. Suriname produceert niet, hoe gaan we IMF terugbetalen. Leven of dood, we gaan protesteren tegen IMF. IMF is geen sociale instelling, IMF geeft geen cadeaubonnetjes, IMF geeft geen pakketten, IMF geeft geen kerstcadeaus, IMF vernietigt “, stelde Pique.

Hij riep de president op om de liefde terug te brengen in het land. Pique is van mening dat de president haat heeft gezaaid in de Surinaamse gemeenschap. “Niet de VHP is het probleem, maar Chan. Misschien heeft hij een beetje gevoel voor het land, maar niet voor de Surinaamse bevolking’, aldus Pique.

-door Priscilla Kia-